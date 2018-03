Wählen gehen lohnt sich

Die Bürger von Allmendingen sind am kommenden Sonntag gefragt. Die anstehende Bürgermeisterwahl hat die vergangenen Wochen zu lebhaften politischen Diskussionen in Allmendingen geführt – sie sind ein Gewinn für die Gemeinde. Die Bürgermeisterkandidaten haben viele Ideen für die Weiterentwicklung Allmendingens vorgetragen und dabei auch Anregungen der Einwohner dankbar aufgenommen. Bei den verschiedenen Vorstellungs- und Informationsabenden der Bewerber haben die Allmendinger die Chance genutzt, viele Fragen an die Kandidaten heranzutragen, Wünsche zu äußern und auch manches kritisch zu hinterfragen.

Florian Teichmann und Emanuel Sontheimer wollen beide die Gemeinde mit ihren Teilorten so schnell wie möglich an die Datenautobahn anschließen und die Gemeinde attraktiver machen – sie haben nicht nur dazu konkrete Vorschläge gemacht. Auch Friedhild Miller hat für ihr Ziele geworben, die sich nicht nur auf Allmendingen beschränken.

Nun haben es die Allmendinger in der Hand – sie bestimmen am Sonntag, wer Schultes Robert Rewitz nach 24 Jahren nachfolgt. Drei Kandidaten, die erklärt haben, wie sie sich die Zukunft der Gemeinde vorstellen, stehen zur Wahl. Wer am Sonntag wählen geht, kann Einfluss auf die Zukunft seines Heimatortes nehmen. Die Mühe lohnt sich. Es kostet nur ein Kreuz.