Eine 20-Jährige ist kurz vor Mitternacht in der Riedäckerstraße in Allmendingen unterwegs gewesen. Die Frau fuhr in Richtung Bundesstraße als sie in einer Linkskurve ihr Fahrzeug nicht mehr steuern konnte.

Der Golf kam von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Acker und überschlug sich. Die Autofahrerin trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon, teilt die Polizei mit.

Rund 8000 Euro Schaden am Auto

Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 8000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig, mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen, mahnt die Polizei. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.