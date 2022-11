Tübinger Wissenschaftler spricht über Friedensethik

EBAM veranstaltet in Kooperation mit den Kirchengemeinden Allmendingen und Weilersteußlingen am Donnerstag, 1. Dezember, 19.30 Uhr, im Gemeindehaus Weilersteußlingen einen Vortrag über „Friedensethik“ mit Julian Zeyher-Quattlender (Universität Tübingen). Thema sind Russlands Angriff auf die Ukraine und die Konsequenzen und Anfragen aus der Perspektive evangelischer Friedensethik. Der Krieg in der Ukraine betreffe die Menschen in vielerlei Hinsicht, Deutsche und als Christen, heißt es in der Ankündigung. Von einer „Zeitwende“ sei die Rede und Überzeugungen gerieten ins Wanken. Welche Konsequenzen sich daraus für die evangelische Position zu Krieg und Frieden ergibt und wie eine angemessene Reaktion der Kirche ausfallen könnte, darum geht es in dem Vortrag. Zeyher-Quattlender befasste sich in seiner Doktorarbeit intensiv mit friedensethischen Fragen befasst und bezieht in seinem Vortrag aktuelle Erkenntnisse der Friedensforschung auf die Situation in der Ukraine ein. Der Eintritt ist frei.