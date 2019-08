In einem vorgezogenen Spiel der zweiten Runde im Fußball-Bezirkspokal Donau treffen am Mittwoch, 7. August, der SV Niederhofen und die SF Donaurieden aufeinander.

SV Niederhofen – SF Donaurieden (Mittwoch, 19 Uhr). - Die beiden Vereine sind in der ersten Pokalrunde spielfrei und nutzen den Mittwoch, um dieses Zweitrundenspiel schon vorab austragen. Die beiden Gegner kennen sich aus gemeinsamer Zeit in der Kreisliga B und werden sich nichts schenken. Der A-Ligist Donaurieden will sicher weiterkommen.