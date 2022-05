Vogelstimmenexkursion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 29. Mai trafen sich zu früher Morgenstunde die Mitglieder der Ortsgruppe Allmendingen vom Schwäbischen Albverein und interessierte Gäste zu einer Vogelstimmen Exkursion rund um das Naturschutzgebiet Schmiechener See. Der Hobbyornithologe Bernhard Daferner führte die Gruppe mit großem fachmännischen Wissen um das Vogelparadies. Am Gesang der Vögel bestimmte er die verschiedenen Arten. Durch die mitgebrachten Ferngläser ließen sich die verschiedenen Vogelarten beobachten. Der Ruf des Kuckucks unterstrich das Ganze.