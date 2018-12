Vier Turniertage in Allmendingen

Die Jugendfußballer sind schon seit Wochen in der Halle aktiv, die Frauen haben gerade ihre Bezirksmeisterschaft ausgetragen. Nach Weihnachten folgen dann auch die Männer, das Karl-Knab-Gedächtnisturnier des TSV Allmendingen beschließt auch 2018 das Fußballjahr in der Region. Am 27. und 28. Dezember, jeweils abends, spielen elf aktive Männermannschaften in Allmendingen um den Turniersieg – darunter vier Bezirksligisten: die TSG Ehingen, die SG Altheim, der SV Uttenweiler und der FC Blaubeuren. Außerdem am Start sind die A-Kreisligisten SG Griesingen, Türkgücü Ehingen, die SF Kirchen sowie aus der Kreisliga B der SV Niederhofen, der TSV Allmendingen, der KSC Ehingen und die TSG Ehingen II. 18 Teams sind beim Schorle-Cup für Reserven am 29. Dezember am Start. Das Frauen-Turnier beschließt mit zehn Teams – darunter der Verbandsligist SV Jungingen, die Landesligisten SG Altheim und SV Granheim sowie der Bezirksliga-Spitzenreiter und neue Hallenbezirksmeister SG Dettingen – am 30. Dezember die Allmendinger Hallenfußballtage, zu denen auch Turniere für die Jugend gehören. Vom 27. bis 30. Dezember finden tagsüber die Wettbewerbe der Junioren statt, von den Bambini bis zu den B-Junioren.