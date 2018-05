Viele Schnäppchen beim Kinderbasar

Alles, was das Elternherz für den Nachwuchs an Kleidung begehren mag, hat es am Sonntagvormittag in Allmendingen aus zweiter Hand zu kaufen gegeben. In der Turn- und Festhalle fand der fünfte Kinderbasar des Allmendinger Wuki-Teams statt. Die Abkürzung steht für das Wort Wunderkinderteam und dahinter stehen die Eltern, die die Krabbelgruppen besuchen, die an Dienstagen bis Donnerstagen vormittags im Pfarrer-Sailer-Haus stattfinden.

Früher gab es schon Kinderbasare in Allmendingen. Die aktuellen Besucher der Krabbelgruppen haben diese günstige, allerdings mit viel Aufwand verbundene Einkaufsmöglichkeit vor einigen Jahren wiederbelebt und anfangs im Sailer-Haus ausgerichtet. Weil der Saal bald zu klein wurde für das große Angebot an Kinderbekleidung, Spielsachen und nützlichen Utensilien wurde für diesen Anlass in die Turn- und Festhalle umgezogen, wo jetzt die dritte Auflage am neuen Ort stattfand. Riesig war der Andrang von Kaufwilligen, die sich die Sachen genau anschauten und zum kleinen Preis mitnehmen konnten.

Viel Arbeit haben die 40 Helferinnen und auch ihre Partner wieder auf sich genommen, um diesen fünften Kinderbasar in Allmendingen auf die Beine zu stellen. Die Männer halfen beim Aufstellen der Tische mit. Die Frauen sortierten den gesamten Samstagnachmittag lang die gebrachten Kleidungsstücke. Erster Lohn für die Helferinnen war der anschließende Helferverkauf. Dann mussten für Sonntag noch Kuchen gebacken werden, die ab 9.30 Uhr verkauft wurden.

Offiziell startet der Kinderbasar um 10 Uhr, doch Schwangeren wird sozusagen ein Frühkaufsrecht eingeräumt, informierte Silke Preisler vom zehnköpfigen Organisationsteam. Mit dem Einkaufsschluss um 12 Uhr war die Arbeit der Helferinnen noch lange nicht zu Ende. Bis zum Nachmittag mussten die verbliebenen Stücke wieder den Kartons der Anlieferer zugeordnet werden, um diese am Spätnachmittag zu übergeben und auch den jeweiligen Verkaufserlös abzüglich Provision übergeben zu können.

Das Wuki-Team hat mit dem Gesamterlös einiges vor: Die Kindergärten sollen bedacht werden, die Krabbelgruppen brauchen zum Beispiel Bastelmaterial, und nach Möglichkeit soll ein Spielgerät angeschafft werden, ließ Silke Preisler wissen. Der Kinderbasar im Herbst ist auch schon terminiert. Dann sind Kaufwillige für den Sonntag, 7. Oktober, und Verkaufswillige für die Anlieferung am Vortag eingeladen.