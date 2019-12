Viel Neues beim Weihnachtsmarkt

Verkleidet als Schneeflocken und Weihnachtsmänner mit roten Weihnachtsmützchen haben die Kindergartenkinder des Kindergartens St. Maria und des Weilersteußlinger Kindergartens tanzend den Allmendinger Weihnachtsmarkt eröffnet. Es schneite zwar nicht, doch dafür strahlte die Sonne direkt auf die kleine Bühne und das, obwohl es zuvor heftig regnete.

Wem es trotz Sonne zu kalt war, konnte sich im Allmendinger Gemeindehaus bei kostenlosem Kaffee und Kuchen aufwärmen. Diese Aktion der Kirchentafel gab es dieses Jahr zum ersten Mal. „Warum bist du heute hier?“, stand auf einer Tafel vor dem Gemeindehaus, welche eine Kirche darstellte. Mit beigelegten Stiften konnten Besucher ihre persönlichen Antworten darunterschreiben. „Wir möchten mehr über die Menschen aus unserer Kirchengemeinde erfahren“, so der Allmendinger Pfarrer Martin Jochen Wittschorek, dem direkten Kontakt mit den Menschen wichtig ist. Auch zum ersten Mal dabei war die Gemeinschaftsschule Allmendingen/Schelklingen. Um für ein Guthaben in der Klassenkasse zu sorgen, wurde hier hauptsächlich Selbstgemachtes verkauft. „Nachhaltigkeit wird bei unserem Verkauf großgeschrieben“, so die Mutter einer Schülerin, welche beim Verkauf half. Die Plätzchen waren in biologisch abbaubaren Tütchen verpackt, es gab selbstgenähte Stoffbeutelchen als Geschenkverpackung und nachhaltige Putzmittel-Tabs für wiederbefüllbare Flaschen.

Als der Nikolaus mit Ruprecht im Schlepptau mittags die Bühne stürmte und Hefe-Nikoläuse verteilte, strahlten die Augen der Kleinsten. Die Größeren konnten Glühwein, Punsch und Co. am Stand des lokalen Getränkehandels genießen.