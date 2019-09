Nicht um den Schaden hat sich am Dienstag ein Fahrer nach einem Unfall in Allmendingen gekümmert. Der Fahrer des Lastwagens sei nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr in der Hauptstraße rückwärts mit dem Anhänger gegen ein Schild gefahren. Danach sei er ausgestiegen und hätte den Schaden angeschaut, sei dann aber weitergefahren.

Das sagte ein Zeuge später der Polizei und gab das Kennzeichen des Lastwagens durch. Eine Polizeistreife traf den Fahrer ein paar Ortschaften weiter an. Der 64-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.