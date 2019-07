Unterstützung für den Förderverein der Schule Allmendingen

Das Unternehmen „Netze BW“ hat dem Förderverein der Schule Allmendingen am Dienstag einen Scheck über 354,15 Euro überreicht. „Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung, wo wir doch noch ein so junger Verein sind“, bedankte sich der Vorsitzende des Fördervereins Walter Haimerl bei Jürgen Müller, der als Regionalbevollmächtigter der Netze BW Biberach zur Scheckübergabe anwesend war. Auch Bürgermeister Florian Teichmann sowie die beiden Rektoren Susanne Schelkle und Jürgen Haas waren da.

Nicht mal ganz zehn Monate sind seit der Gründung des „Fördervereins der Schule Allmendingen“ vergangen und doch konnte die erste Aktion bereits erfolgreich gemeistert werden. Seit Januar 2019 gibt es im Vorraum der Schulmensa einen Trink-Wasserspender, der täglich fleißig von den Schülerinnen und Schülern genutzt wird. „Kein Tag vergeht unter 50 Liter Wasser“, so Haimerl. Die Idee, einen Wasserspender frei zugänglich für die Schüler anzuschaffen, hatte der sehr aktive Elternbeirat Uwe Oppelz. Bestürzt von der großen Anzahl an Kindern, die täglich mit gezuckerten Limonaden oder Energy Drinks in die Schule kamen, wollte er dies schnellstmöglich ändern. Mit Anschaffungskosten von rund 6500 Euro sei der Wasserspender schon eine recht große Aktion, so Haimerl. Doch mit einer Gebühr von 130 Euro pro Monat habe man diesen für fünf Jahre nun geleast.

„Bei uns legen Sie das Geld gut an, es kommt im Verhältnis eins zu eins den Kindern zugute“, erklärte Haimerl dem Vertreter der Netze BW. Jürgen Müller war tatsächlich einst Büronachbar des jetzigen Allmendinger Bürgermeisters Florian Teichmann bei der EnBW, zu dem das Unternehmen der Netze BW zählt. „Zur Geldsumme des Schecks haben indirekt die Bürgerinnen und Bürger aus Allmendingen beigetragen“, sagte Müller. Man habe alle Haushalte in Allmendingen ausfindig machen können, die ihren Stromverbrauch online übermittelten. Das errechnete, eingesparte Porto der Postkarten mit den Zählerablesungen sei nun alles in den Scheck eingeflossen, so Müller. Des Weiteren versprach Müller, die Aktion der Netze BW weiterhin fortzuführen, sodass es jährlich zu einer Scheckübergabe kommen wird.

Bürgermeister Teichmann, der durch seine Arbeit bei der EnBW diesen Kontakt mit dem Förderverein der Schule Allmendingen überhaupt erst ermöglichte, freut sich sehr über die erste Aktion des Wasserspenders. „Dass die Gesundheit der Kinder mit einer täglichen Menge an Trinkwasser im Vordergrund steht, ist ein wichtiger Beitrag des Fördervereins“, so Teichmann. In Bezug auf die „Porto-Spende“ der Netze BW meinte der Bürgermeister: „Als ich davon hörte, habe ich mich noch nie so sehr über eine Porto-Erhöhung gefreut“. So käme mehr Geld dem Förderverein zugute und damit auch den Kindern.

Ein weiteres Projekt stehe bereits in den Startlöchern, erklärte Haimerl stolz. Es soll eine musikalische Entdeckungsreise für alle Grundschüler unter dem Namen „Klangzauber“ angeboten werden. Dazu sei auch schon die Kooperation mit der Musikschule Ehingen im Blick, sagte Haimerl.