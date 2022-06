Unbekannter klaut Motorroller aus Garage

In der Nacht auf Donnerstag stahlen Unbekannte einen Roller aus einer Garage in Allmendingen. Am Mittwoch gegen 22 Uhr stellte ein Mann seinen Motorroller in seiner Garage in der Ehinger Straße ab.

Im Graben gelegen

Als er am nächsten Morgen zur Arbeit fuhr, war der Roller gestohlen. Bereits gegen 6 Uhr sah ein aufmerksamer Zugführer, dass in einem Graben an den Gleisen zwischen Allmendingen und Schelklingen ein Roller liegt. Die Polizei ermittelte als Eigentümer den Mann aus der Ehinger Straße, der sein Gefährt abholte. Die Polizisten haben Spuren gesichert und suchen nun nach dem Dieb.