Umbauarbeiten an der Allmendinger Schule

Ein Spaziergang von gerade mal zehn Minuten liegt in Gelsenkirchen zwischen der Glückauf-Kampfbahn und dem ZF-Werk in der Freiligrathstraße 8. Das Stadion ist die langjährige Heimat des FC Schalke 04, des Vereins, dem seine Arbeitertradition so wichtig ist. Fast in Sichtweite, auf der anderen Seite der Autobahn 42, die Fabrik des drittgrößten Autozulieferers der Welt. Und vor dem Tor wütende Arbeiter.

Nicht mehr die Kumpel, die in den Zechen des Ruhrgebiets arbeiteten und dem FC Schalke zujubelten, bevor die billigere Kohle aus ...