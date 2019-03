Ulrich Freiherr von Freyberg feiert seinen 95. Geburtstag

Ulrich Freiherr von Freyberg hat am Mittwoch seinen 95. Geburtstag gefeiert. Sein Bezugspunkt, so sagt er, ist seit eh und je Allmendingen. Im hiesigen Schloss wurde er geboren, in der Schlosskapelle wurde er getauft und hier feiert er nun seinen Geburtstag gemeinsam mit seiner Familie und auch mit allen Mitarbeitern des Schlosses.

Allmendingen, das ist die Konstante in seinem Leben, erklärt der Baron. Hier hatte er auch die Schule besucht, bevor er aufs Ehinger Gymnasium wechselte. Darüber hinaus kam der 95-Jährige viel in der Welt herum und hat auch dabei viel Prägendes erlebt.

Bereits in seinem ersten Lebensjahr ging er mit der Familie nach Brasilien, wo er in einfachen Verhältnissen aufwuchs – auf einer kleinen Farm, die sein Vater Conrad Freiherr von Freyberg leitete. Dieser starb, als Ulrich von Freyberg 16 Jahre alt war. Behütet und sehr glücklich hatte er in Brasilien seine Kindheit verbracht.

Viele Klassenkameraden haben den Krieg nicht überlebt

Nur wenige Jahre später wurde er zum Kriegsdienst einberufen. „Er hatte ein unwahrscheinliches Glück, den Krieg zu überleben“, sagt sein ältester von drei Söhnen Ernst von Freyberg. „Aus seiner Klasse in Ehingen sind fast alle gefallen.“

Nach dem Krieg studierte Ulrich von Freyberg Volkswirtschaft an der Universität in Freiburg, in Semesterferien kehrte er nach Allmendingen zurück. Er war ein Lieblingsschüler von Professor Walter Eucken und hielt eine Rede vor den Studenten, als der Professor verstorben war.

Allmendingen ist meine Heimat. Hier bin ich geboren, hierher bin ich zurückgekommen. Ulrich Freiherr von Freyberg

Seine Frau Brita, eine Krankengymnastin, hatte er beim Fasching kennengelernt. 1957 heiratete das Paar, das heute im Allmendinger Schloss wohnt. Ulrich Freiherr von Freyberg arbeitete mehrere Jahre für die kanadische Alcan Aluminium Limited. Für ihn bedeutete es großes Glück, plötzlich in einem Land zu leben, in dem Recht und Ordnung die Regel war, in dem Leute ganz normal arbeiten gingen und Familien gründeten. Er erlebte eine Freundlichkeit und Offenheit der Menschen in Nordamerika.

Freude an Büchern

1987 kehrte der Baron nach weiteren Stationen und Wirken nach Allmendingen zurück. Die Familie steckte in den 70er- und 80er-Jahren viel Mühe in die Renovierung des Allmendinger Schlosses. Eine Leidenschaft des Barons war das Jagen und die Forstwirtschaft. Viele Stunden verbrachte er im Wald. Eine Freude an Büchern hat er zudem von seiner Mutter geerbt. Besonders interessieren ihn historische Bücher. Viele Stunden verbrachte er mit der Neuordnung des Archivs in Allmendingen. Heute liegt auf seinem Nachttisch der Titel „Magnificat“ mit Bibellesungen für jeden Tag.

Zusammenhalt in der eigenen Familie ist Goldes wert. Dafür trägt jeder Verantwortung. Ulrich Freiherr von Freyberg

In seinen „Erinnerungen“ hat er Erfahrungen festgehalten, die er an seine Enkel weitergeben möchte. „Nicht aufgeben“ heißt eine seiner Maximen. „Auch in schweren Zeiten kann man viel Schönes erleben“ eine weitere. Nicht zuletzt gibt er an die nachfolgenden Generationen weiter: „Zusammenhalt in der eigenen Familie ist Goldes wert. Dafür trägt jeder Verantwortung.“ Anderen zu helfen, ist dem Baron ebenfalls seit eh und je ein Anliegen. Ehrenamtlich war er über viele Jahre hinweg im Malteser Orden engagiert.

„Allmendingen ist meine Heimat. Hier bin ich geboren, hierher bin ich zurückgekommen“, erklärt der Baron an seinem Geburtstag. „Ich bin viel in der Welt herumgekommen, aber das war immer mein Bezugspunkt.“ Folgerichtig feiert er in seiner Heimat auch seinen 95. Geburtstag. Umgeben von den Menschen, die ihm wichtig sind.