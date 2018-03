TSV ernennt Vicky Leichtle zum Ehrenmitglied

Der TSV Allmendingen hat im Sportheim seine Hauptversammlung veranstaltet sowie Mitglieder geehrt und ein neues Ehrenmitglied ernannt. Vicky Leichtle gesellt sich nun zu den ehrenvollen Mitgliedern in dem über 900 Personen starken Verein, der von Claus Dietz nach den Wahlen mit nahezu unveränderter Führungsmannschaft geleitet wird.

Als Frauenbeauftragte ersetzt Tennisausschussmitglied Stefanie Scholz jetzt Marion Gerhardt, die den Posten arbeitsbedingt abgab. Claus Dietz erinnerte, nachdem das 110-Jährige bekanntlich gefeiert ist, dass es vom 100-Jährigen noch CDs gibt, die in jedem Sportlerhaushalt einen Platz haben sollte. Er kündigte an, dass die Fußballabteilung 2019 ihr 100-jähriges Bestehen feiern kann, musste aber auch mitteilen, dass die Ballschule mangels umfangreicherer Neuzugänge eingestellt wurde. Die Mitgliederzahl im Berichtsjahr sank von 943 auf 935.

Heuer ist Wichtiges für die Sportler und die Nachwuchsförderung geplant. Beim Tennisgelände sollen ein Minisoccercourt (Mini-Fußballfeld), ein Bolzplatz für Kinder und ein Spielplatz entstehen. Gehofft wird, auch Tennislinien ziehen zu können, damit auch etwas für junge Racketfans in dieser Hinsicht geboten wird. Das hänge aber an Förderbedingungen. Im Berichtsjahr wurde der Fitnessraum für 55 Nutzer saniert und erhielt einen neuen Anstrich, außerdem wurde ein Schäferwagen renoviert, der Alt und Jung bei Campfreizeiten dienen soll. Mit diesen Ausgaben und ersten Vorauszahlungen für die Kindersport- und Spielplätze begründete Kassierer Thomas Dress die Jahresmehrausgaben 2017 in Höhe von 6400 Euro. Das Minus rührte außerdem von zwei instand gesetzten Tennisplätze und einer Sondertilgung her. Eines von drei Darlehen wurde abgelöst, wobei noch eine fünfstellige Darlehensschuld besteht. Ehrungen langjähriger Mitglieder wurden vorgenommen: Seit 50 Jahren ist Vicky Leichtle, die heutige Sportheim-Wirtin, die mit vollem Namen Vittoria heißt, schon Mitglied im TSV Allmendingen. Weil sie in dieser Zeit auch 20 Jahre als Ehrenamtliche im TSV-Sportbetrieb mitarbeitete, wurde sie jetzt zum Ehrenmitglied ernannt. Allmendinger mit einer 40-jährigen Vereinsmitgliedschaft gibt es sehr viele. 13 standen am Samstag auf der Ehrungsliste: Josie Bayer, Regine Bühner, Ralf Detzel, Ilse Freudenreich, Gerhard Jäger, Lutz-Peter Mayer, Gudrun Niemela, Monika Ruoss, Hilde Schneider, Edith Schrode, Sigrid Stoss, Bruno Streckfuss und Ulrich von Freyberg-Eisenberg. Seit 25 Jahren sind Jutta Haimerl und Kerstin Striebel beim TSV dabei.

In den Abteilungen war einiges los. Unter Regie des Lauftreffs haben aber nur sechs Teilnehmer das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. Am Samstag nach Ostern startet das Nordic-Walking wieder dienstags und samstags. Jedermänner sind bei Ewald Ziehr aktiv. Anita Lepple hat im Ausschuss aufgehört. Im Tennis soll Ende April die Saison eröffnet werden. Beim Turnen findet die Vereinsmeisterschaft am Freitag, 20. April, statt. Bei den aktiven Fußballern wird die Rückrunde mit dem jungen Team interessant, das auf Platz fünf steht. Inder Jugend kicken 55 TSV-Sportler in A-Jugend bis Bambini. Eine besondere Herausforderung ist die Zusammensetzung der B-Jugend, weil sich diese aus sehr vielen Orten rekrutiert. Auch die AH hat 55 Mitglieder, die sich dienstags treffen.