TSV Allmendingen gewinnt Knab-Turnier

Darauf haben die Allmendinger Fußballfans lange gewartet. Am Sonntag siegte der TSV Allmendingen beim eigenen Karl-Knab-Turnier und schlug in den letzten Spielen des Abends die Bezirksligisten SV Uttenweiler und TSG Ehingen. Diese beiden Mannschaften hatten zunächst ihre vier Gruppenspiele gewonnen und sich in der Zwischenrunde ebenfalls durchgesetzt.

Turniersieger TSV Allmendingen hatte während des Turniers überrascht und nur das Gruppenspiel gegen Uttenweiler verloren. Die TSG Ehingen hatte drei Mannschaften gestellt. Ehingen II und III konnten sich erwartungsweise nicht durchsetzen.

Vorrunde in Gruppe A, Ergebnisse: TSV Allmendingen – SV Uttenweiler 2:3, TSG Ehingen II – TSG Ehingen III 3:1, SG Altheim – TSV Allmendingen 1:3, SV Uttenweiler – TSG Ehingen II 4:0, TSG Ehingen III – SG Altheim 1:2, TSG Ehingen II – TSV Allmendingen 0:1, TSG Ehingen III – SV Uttenweiler 0:3, SG Altheim – TSG Ehingen II 3:2, TSV Allmendingen – TSG Ehingen III 6:0, SV Uttenweiler – SG Altheim 3:2. - Tabelle: 1. SV Uttenweiler 13:4 Tore/12 Punkte, 2. TSV Allmendingen 12:4/9, 3. SG Altheim 8:9/6, 4. TSG Ehingen II 5:9/3, 5. TSG Ehingen III 2:14/0.

Vorrunde in Gruppe B, Ergebnisse: TSG Ehingen – TSV Rißtissen 2:1, SV Niederhofen – SG Griesingen 0:1, Türkgücü Ehingen – TSG Ehingen 2:4, TSV Rißtissen – SV Niederhofen 1:6, SG Griesingen – Türkgücü Ehingen 3:1, SV Niederhofen – TSG Ehingen 0:3, SG Griesingen – TSV Rißtissen 2:0, Türkgücü Ehingen – SV Niederhofen 1:2, TSG Ehingen – SG Griesingen 2:1, TSV Rißtissen – Türkgücü Ehingen 1:1. - Tabelle: 1. TSG Ehingen I 11:4 Tore/12 Punkte, 2. SG Griesingen 7:3/9, 3. SV Niederhofen 8:6/6, 4. Türkgücü Ehingen 5:10/1, 5. TSV Rißtissen 3:11/1.

Die jeweils ersten drei jeder Gruppe erreichten die Zwischenrunde. Die ersten beiden Spiele Uttenweiler gegen Griesingen und TSG Ehingen gegen Allmendingen endeten jeweils 1:1. Durch 4:1-Siege setzten sich schließlich der SV Uttenweiler gegen die SG Altheim und die TSG Ehingen gegen Niederhofen durch. Weitere Ergebnisse: SG Griesingen – SG Altheim 3:0, TSV Allmendingen – SV Niederhofen 1:0.

Halbfinale 1: SV Uttenweiler - TSV Allmendingen 0:1. Schütze des Allmendinger Siegtreffers war Florian Stiehle in der neunten Minute. Elf Minuten betrug die Spielzeit.

Halbfinale 2: TSG Ehingen – SG Griesingen 3:0. Torschützen für die Ehinger waren Niklas Braun und Valentin Gombold (2).

Im kleinen Finale standen sich der SV Uttenweiler und die SG Griesingen gegenüber. Mit einem deutlichen 4:0 ließ der Bezirksligist seinem in der Kreisliga A spielenden Gegner keine Chance und sicherte sich Rang drei.

Finale: TSV Allmendingen – TSG Ehingen 3:1. - Alle Zuschauer fieberten dem Endspiel entgegen. Der TSV Allmendingen ließ sich durch das frühe 0:1 in der sechsten Minute durch TSG-Torhüter Mathias Grab nicht beeindrucken. Schon eine Minute später gelang der Ausgleich. In den letzten zwei Spielminuten drehte der Kreisliga-B-Spitzenreiter TSV Allmendingen das Ergebnis zu seinen Gunsten. Zwei Tore erzielte Florian Stiehle, ein Tor Deven Jovanovic. Verständlicherweise war der Jubel bei den Allmendinger Fans groß. Kaum jemand hatte mit solch einem Ausgang des 19. Karl-Knab-Turniers gerechnet.