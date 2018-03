TSG, Munderkingen und Ehingen-Süd Turniersieger beim SV Niederhofen

Zwei Tage Jugendfußball hat der SV Niederhofen am Wochenende in der Allmendinger Turn- und Festhalle geboten. In drei Turnieren spielten insgesamt 26 Mannschaften um den Sieg. Das Programm umfasste 38 Spiele, ehe die Bambini in ihrem Spieltag aktiv waren.

D-Junioren: Mit je zwei Siegen und einer Niederlage wurden SG Öpfingen und TSG Ehingen Gruppensieger. In den Halbfinals setzte sich die TSG Ehingen mit 4:0 gegen die SGM Ennahofen/Granheim durch und die SG Öpfingen blieb mit 4:2-Sieger gegen die SGM Niederhofen II. Endplatzierung: 1. TSG Ehingen durch 2:0 gegen 2. SG Öpfingen, 3. SGM Ennahofen/Granheim durch 2:1 gegen 4. SGM Niederhofen/Altheim/Allmendingen II, 5. TSV Erbach durch 3:2 gegen 6. SGM Ringingen, 7. SGM Niederhofen I durch 4:3 n. E. gegen 8. SF Donaurieden.

E-Junioren: Hier wurde der SSV Ehingen-Süd Sieger in Gruppe A, TSV Blaubeuren in Gruppe B. Der VfL Munderkingen gewann im Halbfinale gegen Ehingen-Süd mit 4:1 und der TSV Blaubeuren mit 2:1 gegen die SG Öpfingen. Endplatzierung: 1. VfL Munderkingen durch 4:1 gegen 2. TSV Blaubeuren, 3. SG Öpfingen durch 3:2 gegen 4. SSV Ehingen-Süd, 5. SGM Altheim I durch 4:0 gegen 6. SGM Altheim II, 7. SF Donaurieden durch 6:0 gegen 8. SG Dettingen.

F-Junioren: Hier dominierte in Gruppe A die F-Jugend des SSV Ehingen-Süd, die nur einmal 1:1 spielte und dreimal deutlich gewann. Auch der VfL Munderkingen setzte sich in der Gruppe B mit drei Siegen und einem Unentschieden deutlich durch. Am Ende gewann dann aber der SSV Ehingen-Süd deutlich das Finale.

Endplatzierung: 1. SSV Ehingen-Süd durch 6:2 gegen 2. VfL Munderkingen, 3. SG Dettingen durch 4:2 gegen 4. FV Asch-Sonderbuch, 5. SGM Schmiechtal, 6. SGM Altheim I, 7. SGM Altheim II, 8. FV Schelklingen-Hausen, 9. SV Ringingen, 10. SV Oberdischingen.