TSG-Familientreffen: Routine trifft auf Rasselbande

Das neu gegründete Handball-Team aus Allmendingen empfängt am Samstag (18 Uhr) in der ersten Runde des Bezirkspokals den Landesligisten aus Ehingen. Alles andere als ein gewöhnliches Derby: Beim TSV spielen fast ausnahmslos ehemalige, erfahrene TSGler – allen voran der damals unfreiwillig gegangene Coach und Initiator des Kreisligisten, Klaus Mikulasch. Streit soll es beim Ehinger Handball-Familientreffen in der Turn- und Festhalle aber nicht geben. „Für mich ist die Sache von damals abgehakt“, sagt der Allmendinger Trainer.

Was natürlich nicht heißen soll, dass sich die Gastgeber in ihrem Schicksal ergeben werden. „Ich erwarte jetzt keine Überraschung, die TSG ist klarer Favorit“, so Mikulasch weiter. „Wir schauen, dass wir nicht überfahren werden und das umsetzen, was wir in den vergangenen Wochen eingeübt haben.“