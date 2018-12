TSG Ehingen siegt in Allmendingen

Die TSG Ehingen I hat den Wettbewerb der aktiven Männermannschaften beim 18. Karl-Knab-Turnier gewonnen. Der Bezirksligist blieb an beiden Turniertagen ungeschlagen und besiegte im Finale den A-Ligisten Kirchen. Titelverteidiger Türkgücü Ehingen belegte Rang vier hinter der SG Altheim.

Zwischenrunde

Gruppe 1: Acht Teams hatten sich tags zuvor für die Zwischenrunde qualifiziert – darunter beide Mannschaften der TSG Ehingen. Die „Zweite“ der TSG war der B-Ligist, der auch am zweiten Tag des Aktiven-Turniers mitmischte und gleich im ersten Gruppenspiel am Freitagabend auf die eigene erste Mannschaft traf. Der Außenseiter ging zweimal in Führung (1:0, 2:1), ehe der Bezirksligist das Blatt wendete und am Ende 4:3 gewann. Ehingen II schlug sich auch in den weiteren Spielen achtbar, verlor gegen Kirchen knapp (0:1), ehe im letzten Gruppenspiel gegen den ebenfalls bereits ausgeschiedenen FC Blaubeuren die Luft raus war. Ehingens „Erste“ gewann auch seine beiden anderen Begegnungen mit einem Tor Unterschied – 3:2 gegen den Donau-Iller-Bezirksligisten Blaubeuren und am Ende, als es um die Plätze eins und zwei ging, den A-Ligisten SF Kirchen mit 3:2. Für Kirchen war die Niederlage zu verschmerzen, die Mannschaft hatte bereits vor der Partie gegen die TSG Ehingen I ihren Halbfinalplatz sicher.

Gruppe 2: Souverän mit vier Siegen in vier Spielen hatte der Bezirksligist SG Altheim die Vorrunde gemeistert und setzte diese Serie in der Zwischenrunde fort. Ihr erstes Spiel am Freitag gewannen die Altheimer gegen Titelverteidiger Türkgücü Ehingen mit 2:1. Türkgücü stand damit unter Druck, der sich im zweiten Spiel gegen die SG Griesingen erhöhte. Die Griesinger hatten ihre erste Partie der Zwischenrunde gegen Uttenweiler klar gewonnen und führten gegen Türkgücü mit 2:1, ehe Spielertrainer Tzafer Moustafa mit zwei Traumtoren zum 3:2 den A-Ligisten aus Ehingen im Turnier hielt. Und es ging sogar ins Halbfinale für den TSV Türkgücü, der den Vorjahresfinalisten Uttenweiler mit 3:1 schlug und damit weiterkam. Um das zweite Ticket für die Vorschlussrunde stritten sich in dieser Gruppe im letzten Spiel die SG Griesingen und die SG Altheim. Der Bezirksligist gewann auch sein siebtes Spiel in diesem Turnier und wurde Gruppensieger.

Endrunde

Altheims Siegesserie riss im Halbfinale. Die SG verlor gegen die SF Kirchen. In schneller Folge erzielte der A-Ligist zwei Tore. Nach dem Anschlusstreffer erhöhten die SF Kirchen auf 3:1. Der Favorit vom Hochsträß konnte nur noch auf 2:3 verkürzen.

Im zweiten Halbfinale war Türkgücü der erwartet starke Gegner für den Bezirksligisten TSG Ehingen. Tzafer Moustafa gelang das 0:1. Marco Wasner glich aus. Die TSG erhielt noch eine Zeitstrafe. Die Ehinger wehrten einen gefährlichen Freistoß ab und im Gegenzug brachte Valentin Gombold seine TSG in Führung.

Somit standen die SF Kirchen und die TSG Ehingen im Finale. Um Platz drei spielten SG Altheim und Türkgücü Ehingen.

Spiel um Platz drei: SG Altheim – Türkgücü Ehingen 7:0. Die Altheimer spielten ihren Frust von der Seele und brachten ihrem Gegner eine hohe Niederlage bei. Die Tore fielen in gleichmäßigen Abständen. Türkgücü hatte allerdings auch eine sehr kurze Pause gehabt.

Endspiel: SF Kirchen – TSG Ehingen 1:4. Die SF Kirchen waren sehr motiviert und wollten eine Überrachung. Doch schon in der zweiten Minute brachte Mathias Brinsa den Bezirksligisten in Führung. Kurz darauf gelang Tim Seebauer der Ausgleich. Nach dem 1:2 von Dominik Gemeinder (8.) war das Spiel lange offen. Doch in der Schlussminute sorgten Valentin Gombold und Patrick Mrochen für einen deutlichen Sieg.