Die Feuerwehr musste am Montag in Allmendingen auf einem Hof löschen. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten Zeugen gegen 19 Uhr die Rauchsäule über Allmendingen. Sie verständigten sofort Polizei und Feuerwehr.

Die Feuerwehr war zwar schnell da, doch konnte sie nicht mehr verhindern, dass der Traktor ausbrannte. Weiterer Schaden entstand durch den Brand am Hausener Berg aber nicht. Wie die Polizei ermittelte, war das Fahrzeug im Lauf des Tages wegen eines Defekts ausgefallen. Der Landwirt schleppte den Traktor zur Seite, wo das Gerät dann in Flammen aufging. Was genau zu dem Brand geführt hat, ist noch nicht bekannt.