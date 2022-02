Telefonbetrüger aktiv –Allmendingen im Brennpunkt

Wie die Polizei berichtet, trieben am Dienstag Unbekannte ihr Unwesen in der Region. Sie riefen in 27 Fällen bei verschiedenen Haushalten an. Doch die Anrufe der Telefonbetrüger in der Region führten nicht zum Erfolg.

Den Schwerpunkt bildete laut Polizei die Stadt Ulm mit 14 registrierten Anrufen und Allmendingen mit fünf Anrufen. Sieben weitere Anrufe gab es im übrigen Alb-Donau-Kreis und einen Anruf im Landkreis Göppingen.

Falsche Polizeibeamte

Die Anrufer bedienten sich den bekannten Betrugsmaschen, indem sie sich als Polizeibeamte ausgaben, die von Einbrechern in der Nachbarschaft erzählten. In anderen Fällen versuchten die Anrufer durch Schockanrufe an Bargeld zu gelangen. Sie gaben vor, dass Angehörige schwere Unfälle verursachten und nur durch Zahlung einer Kaution aus dem Gefängnis freikommen würden. In allen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrüger.