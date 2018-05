Teichmann leitet erstmals den Gemeinderat

Florian Teichmann hat am Mittwochabend seine erste öffentliche Gemeinderatssitzung als Bürgermeister von Allmendingen geleitet. „Wir haben heute bereits kontrovers diskutiert“, konnte er am Ende der Sitzung sagen. Doch es sei immer um die Sache gegangen, betonte er, was gute Arbeit im Gemeinderat auszeichne.

Gleich zu Beginn der Sitzung erklärte er, dass er bereits eine Eilentscheidung anstelle des Gemeinderats treffen musste. Die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) bei der Kläranlage habe versagt. „Es gab einen Rückstau“, erklärte Teichmann. Zwar sei das Problem behoben worden, doch ist die Ursache unklar und für die Anlage gebe es keine Ersatzteile mehr. Rund 25700 Euro fallen am Standort der ehemaligen Kläranlage an und noch einmal um die 19000 Euro bei einem Regenklärbecken in unmittelbarer Nähe – weil Abwasser ein heikles Thema sei, habe man sich entschieden, die Technik lieber auszutauschen.

Unterschiedlicher Meinung waren die Gemeinderäte am Mittwoch über ein Baugesuch in Grötzingen. Anders als vorgesehen, wollen die Bauherren kein herkömmliches Satteldach, sondern ein Walmdach realisieren, das Dach soll an den Seiten abgeschrägt und etwas länger werden, oben etwas flach. „Es geht hier um eine „wegweisende, eine Grundsatzentscheidung“, betonte Teichmann. „Wir müssen alle Aspekte beleuchten.“

Grötzingens Ortsvorsteher Günther Mang erklärte, der Ortschaftsrat habe sich mit fünf zu zwei Stimmen für das Baugesuch ausgesprochen, man müsse nämlich auch schauen, dass man die Bauplätze an den Mann bringe. Er persönlich empfinde das Bauwerk an dem Standort nicht so passend, es wirke sehr klein neben einem hohen Scheunendach nebenan. Einige der Ratsmitglieder hatten Zweifel an einer Freigabe, weil man sich in Zukunft dann Vorschriften und Baupläne sparen könne. „Es wäre auch ein Problem für diejenigen, die in der Vergangenheit keine Freigabe erhalten haben“, gab Dieter Hammer (CDU) zu bedenken. „Nur weil man etwas seit zehn oder 20 Jahren macht, heißt das nicht, dass es für immer so ist“, entgegnete Teichmann, schließlich gebe es sonst nie Veränderungen. Eine Frage war auch, ob das Haus in die Umgebung passe. Am Ende stimmten neun Räte dafür, acht dagegen, zwei enthielten sich. „Es war keine klare Sache“, resümierte Teichmann, „aber das ist Demokratie“.

In seiner ersten Gemeinderatssitzung war auch die Sanierung des Alten Rathauses, in dem zwei Wohnungen entstehen sollen, Thema. Einstimmig stimmten die Räte dem Baugesuch der Gemeinde zu. Genauso wie einer neuen Lager- und Logistikhalle der Firma Denkinger im Gewerbegebiet Riedäcker Süd. Neben der bestehenden Halle soll eine fast identische gebaut werden. „Die Baufläche ist für insgesamt drei Hallen vorgesehen“, erklärte Teichmann.

Leonhard Sontheimer (FWV) und Wolfgang Fuchs (CDU) berichteten von ihrer Beobachtung, dass Sattelzüge dort einen Feldweg auf dem Weg zur Straße benutzen würden. „In einem halben Jahr ist der Weg kaputt“, erklärte Sontheimer. Er werde das im Gespräch mit dem Unternehmen ansprechen, versprach Teichmann.

Zum Abschluss der Sitzung hieß der stellvertretende Bürgermeister Manfred Huber (FWV) Teichmann im Gemeinderat willkommen. „Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit“, sagte er. Dem konnte sich Teichmann nur anschließen und erklärte: „Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.“