Talentfördergruppe besteht seit 15 Jahren

Seit 15 Jahren gibt es in den Fußballbezirken Donau und Riß Mädchen-Fördergruppen. Anfangs war auch noch der Bezirk Donau/Iller dabei. Aus Anlass der Verabschiedung der Mädchen des Förderjahrgangs 2016 fand kürzlich in der Turn- und Festhalle Allmendingen eine kleine Feier statt.

Im Jahr 2003 war in diesen Bezirken erstmals diese Förderung angeboten angeboten worden. Vom Württembergischen Fußballverband (WFV) berufene Lizenztrainer waren Rosi Fröhlich, Siegfried Hummel, Christof Merk, Patrick Schmucker und Tanja Schmid. Seit dieser Zeit wird jeweils eine Gruppe der Altersklassen U13 und U12 betreut. Im Gebiet des WFV gibt es je zwölf Fördergruppen (U13 und U12). Zweimal pro Monat wird gemeinsam trainiert und die Fördergruppen nehmen auch öfters an Turnieren teil. Zuletzt beim Mädchen-Hallenturnier in Munderkingen.

Diese Talentförderung auf Bezirksebene hat reiche Frucht getragen. Herausragendes Beispiel ist Nicole Rolser aus Mietingen, die DFB-Nationalspielerin ist und beim Bundesligisten FC Bayern München spielt. Mitglied der U19-Nationalmannschaft ist Mirjam Steck. Beide, Rolser und Steck, gehörten zeitweise auch dem VfL Munderkingen an, der seit Jahren eine sehr erfolgreiche Arbeit im Bereich Mädchenfußball betreibt. Weitere DFB-Nationalspielerinnen aus dem Gebiet der Fördergruppe der Region sind Laura Marquart, Anja Maike Hegenauer, Kristin Kögel und Mia Büchele.

Larissa Hummel und Tatjana Hummel spielten nicht nur in der WFV-Auswahl, sondern sind inzwischen Betreuerinnen der Auswahlmannschaften im Südbadischen Fußballverband. Zu nennen sind auch Nadine Rolser aus Mietingen und Nancy Oßwald (SV Granheim), die sich in ihrem Heimatverein für den weiblichen Fußball-Nachwuchs engagiert.

Die vielen Ereignisse und Turniere aus diesen 15 Jahren hatte Siegfried Hummel zu Papier gebracht.

In Allmendingen absolvierten die Nachwuchsfußballerinnen unter der Leitung von Rosi Fröhlich eine Trainingseinheit. Danach wurden die Spielerinnen der Altersklasse U13 verabschiedet. Jedes Mädchen bekam zum Abschied noch einen kleinen Pokal mit persönlicher Widmung.