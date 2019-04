SV Niederhofen sucht Leute für Ämter

Mit dem Gedenken an seinen verstorbenen Ehrenvorsitzenden Josef Keller hat der SV Niederhofen am Freitag die diesjährige Hauptversammlung begonnen. Der neue Vorsitzende Franz Steinle begrüßte im Sportheim rund 60 Mitglieder, darunter Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann und Ortsvorsteher Hermann Mall.

Was im vergangenen Jahr gut lief und nicht so gut, hielt Vorsitzender Franz Steinle in seinem Bericht auseinander. „Die Kameradschaft ist ganz hervorragend“, hob er das zwischenmenschliche Verhältnis unter den Fußballern heraus. Diskriminierungen und Streitereien kämen nicht vor. Die Sportanlagen befänden sich in einem Toppzustand und den Jugendspielbetrieb habe man problemlos bewältigt.

„Wir suchen dringend Personal für freie Stellen“, sagte Steinle in Bezug auf das neue Vereinsorganigramm. Dieses ist aufgeteilt in die Bereiche Sport, Finanzen, Öffentlichkeit, Veranstaltungen und Liegenschaften. Für den Internetauftritt des Sportvereins wird jemand gesucht, der die Homepage auf den neuesten Stand bringt. Mehr als 1000 Euro bezahle der Verein dafür, dass er keine Schiedsrichter stelle, benannte Steinle ein Problem. Eigeninitiative erhofft sich der Vorsitzende bei Arbeitseinsätzen, Schneeschippen und Sportplatzpflege. Gesucht werden ein Jugendleiter, ein Sportplatzwart und ein Leiter des Veranstaltungsbetriebs.

„Franz Steinle macht das sehr gut“, lobte Schriftführer Hubertus Schmidberger die Arbeit des neuen Vorsitzenden. Der Verein habe 363 Mitglieder. Zwölfmal habe der Ausschuss im vergangenen Jahr getagt. Kassierer Alexander Kring verzeichnete einen Gewinnüberschuss.

Bewährt haben sich nach Aussage von Jugendleiter Dirk Blass die Spielgemeinschaften mit den Sportvereinen Allmendingen, Altheim und Ennahofen. Alle Trainer seien im Besitz eines erweiterten Führungszeugnisses. Jugendleiter und Trainer der vier an Spielgemeinschaften beteiligten Vereine würden sich regelmäßig treffen. Es würden aber noch einige weitere Jugendtrainer gebraucht.

Von hoher Trainingsbeteiligung sprach Fußballabteilungsleiter Markus Hügle. In der Vorrunde hätten durchschnittlich 20,5 Spieler am Training teilgenommen. Das sei richtig viel. Bei nur drei A-Jugendlichen aus dem eigenen Verein sieht Hügle allerdings den Nachwuchs gefährdet. „Es macht Spaß, die Truppe zu betreuen“, drückte er seine momentane Zufriedenheit aus.und sprach von einem guten Verhältnis zu Jugendleiter Dirk Blass. Zum Saisonabschluss am 8. Juni lud der Abteilungsleiter alle Zuschauer des letzten Spiels und die Gönner der Mannschaft ein.

Keine Nachwuchssorgen plagen AH-Leiter Peter Schlecker. „Irgendwann kommt jeder zur AH“, nannte er als begreiflichen Grund. Jeden Donnerstag wird trainiert. Dazu bietet die AH gesellige Veranstaltungen.

29 Frauen machen laut Aussage von Ulrike Seiffert bei dem von ihr geleiteten Frauenturnen mit. 17 Kinder und 14 Jugendliche nehmen am Kinder- und Jugendturnen teil.

Für den Modellflugbau warb Heinz Walk, der Leiter der Vereinsabteilung Computer-Technik-Modellbau (CTM). „Early Bird“ heißt die Gruppe für Kinder ab sieben Jahren. Für sie werden Übungsflugmodelle zur Verfügung gestellt. An Terminen gab Vorsitzender Franz Steinle bekannt: 25. Mai Alteisensammlung, 2. Juni Hoffest Mall, 13. Juli Open Air , 10. November Metzelsuppe und 7. Dezember Weihnachtsfeier.