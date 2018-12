SV Jungingen sichert sich Turniersieg

Der SV Jungingen hat das Karl-Knab-Turnier der Frauen in Allmendingen gewonnen. Der Verbandsligist setzte sich im Finale gegen den Bezirksligisten SG Dettingen mit 1:0 nach Zehnmeterschießen durch. Die SG Altheim beendete das Turnier auf Rang drei, Titelverteidiger Granheim wurde Fünfter.

Vorrunde, Gruppe A: Der spätere Turniersieger qualifizierte sich mit Mühe fürs Halbfinale. Zwar startete Jungingen mit einem 4:0 über den Regionenligisten Alberweiler II standesgemäß, doch sein zweites Spiel verlor der Verbandsligist gegen die SGM Bergemer SV/Altheim II 0:3. Die SGM, auf dem Papier Kreisligist, aber mit etlichen Spielerinnen aus dem Altheimer Landesliga-Kader bestückt, gewann danach auch gegen Granheim II und hatte in dieser Fünfergruppe gute Karten auf einen der ersten beiden Plätze und somit den Halbfinaleinzug. Doch am Ende, nach den Niederlagen gegen die SGM Dornstadt/Machtolsheim/Lonsee und den SV Alberweiler II blieben der „Zweiten“ aus Altheim und Ennahofen Rang drei in der Gruppe und das Spiel um Platz fünf. Beim SV Jungingen dagegen herrschte Freude über den 2:0-Erfolg von Alberweiler II im letzten Spiel der Gruppe gegen die SGM Bergemer SV/Altheim II – die Regionalliga-Reserve aus Alberweiler hatte dem Verbandsligisten dadurch die Tür zum Halbfinale geöffnet. Hätte Altheims „Zweite“ gegen den SVA II gewonnen, wäre Jungingen raus gewesen aus dem Kampf um den Turniersieg. Das Gruppenfinale gelassen mitverfolgt hatte das Team des überraschend starken Bezirksliga-Dritten SGM Dornstadt, der mit drei Siegen und einem Unentschieden (gegen Jungingen) Gruppensieger wurde.

Vorrunde, Gruppe B: Im ersten Spiel trafen die höchstklassigen Teams dieser Gruppe aufeinander, die SG Altheim bezwang den Landesliga-Konkurrenten SV Granheim I mit 2:1. Während sich Altheim mit Neuzugang Sarah Ackermann (vom VfL Munderkingen) in der Folge auch gegen die Regionenligisten SG Griesingen und TSF Ludwigsfeld sowie den Bezirksliga-Tabellenführer SG Dettingen durchsetzte, tat sich Granheim, vor einem Jahr souveräner Turniersieger in Allmendingen, schwer. Gegen Dettingen kam der Titelverteidiger nicht über ein 2:2 hinaus, beim 0:1 gegen Griesingen scheiterte der SVG an der mangelhaften Chancenverwertung. Erst in seinem letzten Gruppenspiel gegen Ludwigsfeld kam der Landesligist zu seinem ersten Sieg – das reichte noch zum Einzug ins Spiel um Platz fünf. Die Halbfinalteilnahme hatten in Gruppe B vorzeitig Altheim und Dettingen sicher, beide Teams machten im letzten Spiel der Vorrunde die ersten beiden Plätze unter sich aus. Im Finale der Bezirksmeisterschaft im Dezember war die SG Altheim dem Bezirksligisten noch unterlegen gewesen, diesmal drehte der Landesligist den Spieß um, behielt mit 3:1 die Oberhand und beendete die Gruppenphase mit vier Siegen in vier Spielen.

Halbfinale: In der Vorschlussrunde platzte Altheims Wunsch vom erneuten Finaleinzug in Allmendingen nach 2017. In einem spannenden, ausgeglichenen Halbfinalspiel war der SV Jungingen cleverer. Jungingen ging nach rund vier Minuten in Führung und erhöhte eineinhalb Minuten vor Ende auf 2:0, Altheims Anschlusstreffer fiel erst in den Schlusssekunden. Im anderen Halbfinale gab es nur einen Treffer – für die SG Dettingen, die sich den Platz im Endspiel sicherte.

Platzierungsspiele: Im Spiel um Platz neun gab Granheim II gegen Griesingen eine 2:0-Führung aus der Hand und blieb als einzige Mannschaft des Turniers ohne Erfolg, Platz sieben belegte Alberweiler II vor Ludwigsfeld. Granheim I dominierte das Spiel um Platz fünf gegen die SGM Bergemer SV/Altheim II (2:0). In der Partie um Platz drei war die SG Altheim überlegen und hätte gegen die SGM Dornstadt höher gewinnen können als 1:0 durch das Tor von Laura Stoll.

Endspiel: Der Verbandsligist war tonangebend, vergab aber eine Reihe von Chancen. Mit Glück, Geschick und dank der im Tor aufgebotenen Patricia Geiselhart kassierte Dettingen weder in der regulären Spielzeit (neun Minuten) noch in der fünfminütigen Verlängerung einen Treffer. Auch im Zehnmeterschießen hielt Geiselhart ihr Tor lange sauber – was auch für Jungingens Torhüterin galt. Nur eine einzige Spielerin traf – es war der insgesamt achte Versuch und er bescherte dem Favoriten den Turniersieg.