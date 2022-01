SV Allmendingen gibt die Tabellenführung in der Verbandsliga ab

Die erste Mannschaft des SV Allmendingen hat am fünften Wettkampftag der Luftgewehr-Verbandsliga ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Dadurch büßten die Allmendinger Schützen auch die Tabellenführung ein.

Im ersten Wettkampf des Tages setzte sich der SV Allmendingen I noch mit 3:2 gegen den Gastgeber Bad Wurzach durch. Julien Stranig gewann sein Duell mit 384:378 Ringen. Ebenso deutlich setzte sich Rene van Stichel mit 378:371 Ringen gegen seinen Gegner durch. Etwas knapper entschied Patrick Lang seinen Wettkampf für sich, er ließ seinem Gegner mit 384:382 Ringen das Nachsehen. Jan Prei und Steven Blakowski dagegen mussten sich ihren Wurzacher Gegnern geschlagen geben. Prei unterlag knapp mit 372:374 Ringen, Blakowski verlor mit 370:383 Ringen.

Im zweiten Wettkampf mussten sich die Allmendinger Luftgewehrschützen dem neuen Tabellenführer SV Altheim/Weihung deutlich mit 0:5 geschlagen geben. Julien Stranig verlor trotz eines hervorragenden Ergebnisses von 390 Ringen im Stechen mit 9:10, sein Gegner hatte zuvor ebenfalls 390 Ringe erzielt. Rene van Stichel musste sich mit 378:384 Ringen geschlagen geben. Patrick Lang verlor mit 377:379 Ringen sein Duell deutlich knapper. Auch Jan Prei (370:374 Ringe) und Steven Blakowski (374:382 Ringe) mussten ihre Einzelpunkte abgeben.

Damit steht der SV Allmendingen nun in der Tabelle der Verbandsliga auf dem dritten Platz. Das Ziel Nichtabstieg wurde damit schon erreicht. Bei einem Sieg am letzten Wettkampftag haben die Allmendinger sogar noch die Chance auf die Tabellenführung und den Aufstieg in die Württembergliga.