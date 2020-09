Suche mit Hubschrauber: Betrunkener Autofahrer flüchtet in ein Maisfeld

Die Polizei hat am Donnerstag einen 31-Jährigen bei Allmendingen vorläufig festgenommen. Am Mittwoch gegen 23 Uhr fuhr der 31-Jährige von Altheim in Richtung Allmendingen. Kurz vor Allmendingen verlor der Mann die Kontrolle über seinen Mercedes.

Leitpfosten überfahren

Er überfuhr rechts neben der Fahrbahn einen Leitpfosten. Danach kam das Auto auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer stieg aus und flüchtete sofort in ein nahe liegendes Maisfeld. Mehrere Polizeistreifen suchten in dem Feld nach dem 31-Jährigen. Da dies nicht zum Erfolg führte, kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der entdeckte den Mann und dieser wurde gegen 1.30 Uhr vorläufig festgenommen. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.