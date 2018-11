Steeples-Spieler zu Gast bei Schülern

Über Besuch von den Steeples haben sich die Allmendinger Schüler am Dienstag gefreut. Seger Bonifant und Tanner Leissner kamen, um mit den Schülern zu trainieren. Natürlich verteilten sie auch Autogramme.

„Wir wollen ein Sport-Profil an der Schule verankern“, sagt Lehrerin Sophie Stamm. „Mit Sport kann man die Kinder vereinen.“ Jugendtrainer Merlin Opitz von den Steeples leitet jeden Dienstag in der Turnhalle bereits eine AG für die Gemeinschaftsschüler. Die Sport-Angebote sollen in Zukunft noch weiter ausgebaut werden, sagt Sophie Stamm. „Wir sind an der Schule gut aufgestellt.“

Neben Allmendingen pflegen die Basketballer des Teams Ehingen Urspring mit vier weiteren Schulen in der Region eine enge Kooperation: Mit der Schelklinger, mit der Urspringschule und mit der Längenfeld- und Michel-Buck-Schule in Ehingen. Bei den Kooperationen gehe es für die Basketballer nicht allein darum, Nachwuchs zu gewinnen, erklärt Merlin Opitz. „Uns geht es um Basketball-Bürger. Ein Kind hilft uns auch, wenn es zum Spiel kommt und dabei ist.“

Am vergangenen Wochenende haben die Allmendinger Schüler und Sophie Stamm genau das getan: Sie haben die Basketballer beim Heimspiel in Ehingen angefeuert, nachdem die Schule 60 Freikarten erhalten hatte, und das mit Erfolg: Am Ende gewannen die Steeples knapp mit 86:84. Die Euphorie für den Basketball-Sport hat die Schüler spätestens da gepackt. „Der eine oder andere meldet sich deshalb schon beim Fußball ab“, sagt Sophie Stamm. „Wichtig ist, dass sich die Kinder bewegen.“

Am Dienstag stand für die Schüler mit den beiden US-Spielern Körbewerfen auf dem Programm, genauso wie Spiele in Teams, für die sich auch die beiden Gäste begeisterten. Nachdem die Grundschüler sich am Vormittag mit den Basketballern getroffen hatten, waren am frühen Nachmittag die Sechtklässler am Zug. Gleich zu Beginn baten einige Schüler die Spieler um ein Autogramm – auf einem Ball, auf dem T-Shirt oder auch auf dem Arm.

Gefördert wird das Engagement der Steeples in den Schulen von der AOK. Mehrere Bausteine gibt es bereits oder sind vorgesehen: Neben den Schul-AGs werden demnächst Schüler in der Halbzeit bei den Heimspielen beim sogenannten Grundschul-Cup gegeneinander antreten. Bei der Grundschul-Offensive gibt es Stunden für die Schüler vor Ort. Im Sommer soll es ein Wochenend-Turnier für Schüler im U12- und U14-Bereich geben. Bei einem Company-Cup sollen Mannschaften der Sponsoren gegeneinander spielen.