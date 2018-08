Spannender Nachmittag auf dem Bauernhof

Ein tolles, vielseitiges Programm hat Familie Häußler den Allmendinger Ferienkindern am Donnerstag auf ihrem Bio-Bauernhof in Schwörzkirch geboten. Die 15 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren haben viel erfahren und konnten vor allem auch einiges ausprobieren.

Wieviel Kraft sie haben, konnten die Kinder an der Flockenquetsche zeigen, als sie aus Dinkelkörnern Flocken machten. Franz und Ingrid Häußler hatten den Ferienkindern zuvor über ihre – zusammen mit Linsen – sechs Getreidesorten erzählt.

Dann ging es in den Kuhstall, wo die Kinder die Tiere mit Grüngut füttern und die Kälber streicheln durften. Drei Kälber waren erst zwei Tage zuvor auf die Welt gekommen. Die Kinder ließen sich von ihnen die Hände abschlecken, was furchtbar schön kitzelte. „Sie kriegen erst einmal nur Milch, wenn sie auf die Welt kommen“, erklärte Franz Häußler.

Im zweiten Stall, wo auch „Kinder und Jugendliche“ zu Hause sind, wie der Landwirt erklärte, wohnen einige dieser jungen Kälber auch mit Kühen zusammen. Die Feriengruppe stieg die Leiter hoch und Franz Häußler führt vor, wie schön es staubt, wenn er von oben Stroh herunterwirft. Die Rinder in diesem Stall essen einen Mix aus Heu, Stroh und Gras, weil es wegen der Trockenheit nicht allzu viel Grüngut gibt. „Wir haben auch schon ein wenig vom Winterfutter genommen“, sagt Ingrid Häußler. Ein Höhepunkt des Programms war für die Kinder sicherlich, als Franz Häußler sie mit dem Traktor im Wagen übers Feld zog.

Damit die Ferienkinder sich im Melken üben können, hat der Hof extra ein Gestell mit Eutern aus Gummi besorgt. Das machte den kleinen Erkundern Spaß und sie nutzten das Wasser auch, um sich ein wenig nass zu spritzen und abzukühlen. Sehr beliebt waren auch die Katzen auf dem Hof, die immer wieder um die Beine strichen und durch deren weiches Fell die Kinder gerne streichelten.

Zweimal am Tag werden die 50 Kühe am Hof gemolken, das ergibt im Frühjahr 20 Liter, derzeit in der Hitze nicht ganz so viel, sagt Franz Häußler. Seine Kühe bekämen kein Kraftfutter. Jeden zweiten Tag werde die Milch vom Hof abgeholt.

Nachdem die Kinder sich den Melkstand angesehen hatten, führte ihnen Ingrid Häußler vor, wie man Joghurt macht. Dafür hatte sie Milch bei 90 Grad gekocht und ließ sie dann auf 45 Grad abkühlen. Pro Liter gab sie in die Milch dann einen Esslöffel fertigen Joghurt. Mit geschlossenem Deckel müsse man die Milch nun die Nacht über stehen lassen, dann werde Joghurt daraus. Für die Kinder hatte sie schon Joghurt vorbereitet. Den ließen sie sich mit den Dinkelflocken, geschwenkt in Butter und Honig, schmecken.