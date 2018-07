Sommerfest als Dank für die Mitarbeiter

Allmendingen (sz) - Als Dank für die sehr guten Leistungen des vergangenen Jahres hat die Burgmaier-Gruppe auch in diesem Jahr ihre Mitarbeiter samt Familien zum Sommerfest auf dem Sportplatz in Allmendingen eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein konnten rund 420 Gäste begrüßt werden. Auch Kollegen aus den Werken in Frankreich und der Slowakei waren gekommen.

Karl-Hugo Schick, Geschäftsführender Gesellschafter der Burgmaier-Gruppe, eröffnete das Fest mit einer Begrüßung. Im Anschluss daran übernahm Clifford Howald, Kaufmännischer Geschäftsführer, die jährliche Verlosung von Sonderprämien für eingereichte Verbesserungsvorschläge aus der Belegschaft. Burgmaier sei es wichtig, Ideen von Mitarbeitern zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe aufzunehmen und umzusetzen. Jeder Einreicher leiste dabei einen wertvollen Beitrag für die Zukunft. Jeder Mitarbeiter mit einem eingereichten und angenommenen Verbesserungsvorschlag erhält neben einer Geldprämie die Möglichkeit, eine weitere Anerkennung in Form einer Sachprämie zu erhalten. Levent Helal, Mitarbeiter im Werk Laupheim, war der Glückliche, der den Hauptpreis in Empfang nehmen durfte: einen Reisegutschein in Höhe von 500 Euro.

Auf dem Sportplatz wurde ein Elfmeter-Turnier ausgetragen. Von den fünf Mannschaften, die sich im Vorfeld angemeldet hatten, gewann das Team „Azubis“ den Preis für einen gemeinsamen Bowling-Besuch in Neu-Ulm. Platz zwei belegte die Mannschaft „Glasbier Rangers“, die ein Team-Essen in der Sportgaststätte in Allmendingen genießen dürfen. Platz drei wurde vom „1.FC BHL“ belegt, der sich gelegentlich mit großen Portionen Eis den Sommer versüßen kann.

Neben Pizza und Crêpes wurde den Gästen Eis, Kaffee und Kuchen angeboten. Zudem versorgte der Foodtruck „Flotte Lotte“ die hungrigen Mäuler mit schwäbischen Spezialitäten. „Es freut mich jedes Jahr wieder aufs Neue, wenn das Fest so zahlreich angenommen wird und alle ihren Spaß haben. Das Fest war wieder ein riesen Erfolg“, sagte Karl-Hugo Schick.