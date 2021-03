So viel Müll hat sich auf den Lutherischen Bergen angehäuft

Die Jugendabteilungen der Bergemer Vereine haben gemeinsam auf den Lutherischen Bergen Müll gesammelt. Dieses Jahr unter besonderen Bedingungen.

Die Sammelteams bestanden nur aus Familien, nur Eltern mit ihren Kindern konnten ein Team bilden und gemeinsam losziehen. Dazu wurden Sammelpakete mit Handschuhen, Müllsäcken, Getränken, Süßigkeiten und einer Karte mit dem zugewiesenen Sammelgebiet zusammengestellt und vor dem Sportheim des BSV Ennahofen ausgelegt.

Gebiete werden zugeteilt

Jede Familie hat dann eigenständig die Sammelpakete abgeholt und die zugeteilten Gebiete gesäubert. So war die Gefahr von Begegnungen von verschieden Gruppen minimiert und jeder konnte seine eigene Zeiteinteilung vornehmen.

Die Resonanz sei überwältigend gewesen, teilen die Vereine mit. Insgesamt haben sich 27 Familien angemeldet und über 70 Kinder und Erwachsene waren unterwegs, um Weilersteußlingen mit Ermelau, Grötzingen und Ennahofen sowie die umliegenden Felder und Wäldern von Müll und Unrat zu befreien. Vom Tiefental bis zum weißen Kreuz konnte man die orangen Warnwesten der Helfer entdecken und der Müllberg vor dem Sportheim wuchs und wuchs, heißt es in der Mitteilung der Vereine.

100 Kilogramm Metallschrott

Insgesamt kamen bei der Sammelaktion 15 gefüllte blaue Säcke mit 200 Kilogramm Restmüll, 17 gelbe Säcke mit Folien, 107 Flaschen und über 100 Kilogramm Metallschrott sowie drei Autoreifen zusammen. Die „Highlights“ waren eine Kaffeemaschine, eine Laptoptasche und diverse Bratpfannen, die alle am Waldrand gefunden wurden. Neben den vielen Glasflaschen waren es hauptsächlich weggeworfene Zigarettenschachteln, Tüten von Fast-Food-Unternehmen, Pappbecher und diesmal auch viele Einwegmasken, die gefunden und aufgesammelt wurden. Außerdem wurde eine Menge an Silofolie gefunden, die der Wind an die Waldränder oder Heckenstreifen geblasen hatte.