So bleibt der Liederkranz Allmendingen in Verbindung

Auch für den Liederkranz Allmendingen stellt sich die Frage, wie die Mitglieder während der notwendig verordneten Gesangspause Kontakt zu einander halten und was sie tun können, um sich nicht zu verlieren.

14 Monate Stillstand

Nach bereits 14 Monaten Stillstand stellt sich doch für viele Vereine in dieser ungewissen Zeit die Frage: Wie geht es wohl weiter? Nicht nur die wöchentlichen Singstunden werden total vermisst, auch der gemeinsame Austausch in den Gesprächen bei gemütlichen Nachsingstunden, bei Veranstaltungen und beim Zusammentreffen mit befreundeten Chören. Fand schon im vergangenen Jahr das traditionelle Chorfestival in Allmendingen nicht statt, so musste auch der Gesangverein Ingstetten, der im Jahr 2021 turnusgemäß Ausrichter des Festivals gewesen wäre, die Veranstaltung absagen.

Neue Möglichkeiten

Neue Möglichkeiten der Abhaltung von Singstunden in Form von Online-Chorproben und Videokonferenzen über verschiedene Programme kommen für den Allmendinger Gesangverein strukturbedingt eher nicht in Frage. Doch gibt es im Verein kreative Menschen, die trotz aller Widrigkeiten versuchen, den Kontakt untereinander zu halten. Sie machen sich seit Beginn der chorischen Auszeit bis heute Gedanken darüber, wie den Sängerinnen und Sängern jeden Monat mit kleinen Aufmerksamkeiten eine Freude bereitet werden kann.

Viele Überraschungen

Die Palette der regelmäßigen Überraschungen erstreckt sich von jahreszeitbezogenen Bastelarbeiten, Blumen im Frühling und selbst hergestellten Marmeladen über Weihnachtsgebäck und Osterhasen. Mit köstlichem Eierlikör und auch mal mit einer Flasche Sekt durften die Mitglieder in gedanklicher Verbundenheit miteinander anstoßen. Selbstverständlich fehlen nie freundliche Zeilen auf Grußkarten und aufmunternde Durchhalteparolen.

So warten die Mitglieder mit viel Zuversicht ab, wie sich auch für den Liederkranz Allmendingen der Verlauf dieser Pandemie entwickeln wird, und sie hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.