Sieben Kapellen ziehen um den Kreisel

Mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Florian Teichmann und dem Sternmarsch um den Kreisel, wurde das vierte Kreiselfest des Allmendinger Musikvereins Harmonia offiziell eröffnet. In allen umliegenden Straßen um den Kreisel hatten sich die Musiker aus Asch, Stetten, Aßmannshardt, Blaustein, Burgrieden, Obermarchtal und Mehrstetten aufgestellt. Angeführt von ihren Fahnenabordnungen zogen sie anschließend in Richtung Kreisel, umrundeten den mindestens einmal, manche sogar zwei Mal, erwiesen somit dem Vorsitzenden des MV Harmonia Allmendingen, Joachim Keller und Bürgermeister Teichmann, ihre Referenz. Der Musikverein Aßmannshardt teilte sich sogar auf und umrundete so den Kreisel in unterschiedlicher Richtung.

Im Festzelt gab es für die Musiker aus den teilnehmenden Vereinen zwei Bühnen, auf denen sie abwechselnd oder manchmal auch miteinander spielten und so alle Facetten der Blasmusik zum Klingen brachten. (kö)