SGM Altheim, SSV Ehingen-Süd und SV Sulmetingen gewinnen Turnier

Bei den zweitägigen Jugendfußball-Hallenturnieren des SV Niederhofen haben die teilnehmenden Mannschaften in den Altersklassen D- bis F-Junioren in der Halle in Allmendingen sehr guten Fußball geboten. Turniersieger wurden bei den D-Junioren die SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen/Ennahofen I, bei den E-Junioren der SV Sulmetingen und bei den F-Junioren der SSV Ehingen-Süd I.

Es gab sehr viele spannende Spiele, die die Zuschauer in der gut gefüllten Halle richtig mitrissen. Einige Ballkünstler waren zu bestaunen und es war gut zu erkennen, dass die Vereine gute Arbeit bei ihren jungen Talenten leisten. Am Sonntagnachmittag stieg der Lärmpegel in der Halle etwas an, denn da traten die Jüngsten, die Bambini, zu ihren Spielen an. Die 14 Teams trugen in zwei dafür extra aufgebauten Kleinspielfeldern ihre Spiele aus und in den Pausen durften sich die Kleinen in der Spiel- und Tummelzone austoben. Alle Teilnehmer an den Turnieren des SV Niederhofen erhielten Pokale, Medaillen und etwas Süßes überreicht. Bei den D-Junioren und den E-Junioren gab es für die beiden Erstplatzierten einen Zusatzpreis, Gutscheine für den Kletterwald in Laichingen, einen original Champions-League-Ball, Gutscheine für das Bad Blau und Kino-Gutscheine.

Aus den Reihen der Teilnehmer gab es wieder sehr viele positive Stimmen zu dem Turnier, was auch an der sehr guten Stimmung in der Halle zu spüren war.