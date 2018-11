Seniorennachmittag in Allmendingen

Reich beschenkt worden sind die Besucher des traditionellen DRK-Seniorennachmittags in Allmendingen. Zu Süßigkeiten vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) gesellte sich in diesem Jahr eine sogenannte Notfalldose, für deren Besitz und Inhalt dann auch der Allmendinger DRK-Vorsitzende Robert Rewitz bei seiner Begrüßungsansprache vor den etwa 200 Senioren warb. In die Notfalldose sollten wichtige Informationen zu Allergien, zur persönlichen Krankengeschichte und zur Medikamenteneinnahme gelegt werden.

Die Dose sollte in der Kühlschranktür aufbewahrt werden, um dort von Angehörigen und Sanitätern rasch gefunden zu werden, weil mit Aufklebern an Wohnungs- und Kühlschranktür darauf aufmerksam gemacht wird. „Diese Notfalldose kann Leben retten“, heißt es auf dem dazugehörigen Informationszettel.

Der Seniorennachmittag des DRK bietet stets für die Von-Freyberg-Stiftung einen festen Termin, um allen anwesenden Senioren etwas zukommen zu lassen. Tradition ist es, jedem Gast aus dem Ort, aus den Teilorten und aus Altheim zum Schluss der Veranstaltung eine Flasche Wein von der Stiftung auszuhändigen. Von der Familie von Freyberg konnte diesmal niemand anwesend sein. Als Hausherr und Gast besuchte Bürgermeister Florian Teichmann die Veranstaltung, die von viel Musik und fröhlichem Miteinander geprägt war. Die Veteranenkapelle spielte auf. Dirigent Alwin Bühner erinnerte an das 30-jährige Bestehen der Kapelle und sorgte auch mit Witzeinlagen für Unterhaltung. Die Teilnehmer durften sich über Alphornklänge freuen. Dafür sorgten die Kapellenmitglieder Sabina Grismar aus Oggelsbeuren und Klaus Vinzelberg.

Mit der Drehorgel machte traditionell Anton Starzmann mit. Der Liederkranz trug außerdem zur guten musikalischen Stimmung bei. Liedzettel wurden ausgereicht, damit die Senioren kräftig mitsingen konnten. „Bunt sind schon die Wälder“, „Der Jäger in dem grünen Wald“ und „Muss i denn zum Städtele hinaus“ gehörten zum Beispiel zum Programm.