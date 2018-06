Aus der Freiherr von Freyberg’schen Stiftung werden dieses Jahr 20 Euro an alle Senioren, die älter als 84 Jahre sind, verteilt. Das gab Bürgermeister Robert Rewitz in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch bekannt.

Seit 1984 ist Baron Ulrich von Freyberg nur ein einziges Mal nicht in der Sitzung gewesen, um das Geld aus der Freiherr von Freyberg’schen Stiftung an die Senioren der Gemeinde zu verteilen. Auch am Mittwoch begrüßte Bürgermeister Robert Rewitz den Baron in der Sitzung. „Die finanzielle Situation der Stiftung war schon besser“, stellte Rewitz fest. Das dauerhaft niedrige Zinsniveau mache der Stiftung zu schaffen.

3449 Euro kamen im vergangenen Jahr an Erträgen zusammen. Um von diesem Geld tatsächlich noch einen Ertrag an die Senioren ausschütten zu können, verzichtet die Stiftung ein weiteres Mal auf die Zuführung von 20 Prozent zum Stammkapital und schüttet die Erträge aus.

2586,75 Euro sind für die betagten Mitglieder der Gemeinde bestimmt, die verbleibenden 25 Prozent der Erträge sind für die Altenbetreuung wie Altennachmittage verplant. 862,25 Euro kommen diesen Veranstaltungen zugute. „Die Zahl der 80-Jährigen in Allmendingen und Altheim nimmt ständig zu“, stellte Rewitz in der Sitzung fest. Deswegen sei es nötig, den begünstigten Personenkreis dieses Jahr auf 84 Jahre und älter festzulegen, um weiterhin 20 Euro auszahlen zu können. 125 Personen profitieren so in den Gemeinden Allmendingen und Altheim von dem Geld. Hätte die Grenze wie im vergangenen Jahr bei 83 Jahren gelegen, wären es nur noch 15 Euro für die Senioren gewesen, die übriggeblieben wären. Baron Ulrich von Freyberg war erfreut über den Ausschüttungsbetrag. „Ich bin froh, dass diese Sache nun seit mehr als 30 Jahren so gut geht.“