Seit fast unglaublichen 65 Jahren ist Anton Maier Mitglied der Feuerwehr. Das brachte ihm eine hohe Ehrung in der Hauptversammlung am Samstagabend im Saal des Gasthauses „Kreuz“ ein und Komplimente zum Aussehen. Anton Maier ist 85 Jahre alt und erhielt die Verdienstmedaille in Bronze.

Zusammen mit Paul Maier, der es auch schon auf schwer erreichbare 50 Mitgliedsjahre in der Feuerwehr bringt, wurde er nach vorne gerufen. Paul Maier ist 81 Jahre alt und erhielt die Verdienstmedaille in Silber, weil er die bronzene für Leistungen in und für die Feuerwehr bereits besitzt.

Die beiden Geehrten gehören zu der 13 Männer umfassenden Altersabteilung. Die Wehr der Aktiven zählt 40 Personen, die im Durchschnitt 35 Lenze zählen. Aus ihren Reihen wurden zur Hauptversammlung fünf Männer wegen ihrer jeweils 25 Mitgliedsjahre geehrt. Das waren: Alfred Graf, Ralf Graf, Edgar Rothenbacher, Jürgen Stiehle und Markus Schmucker.

30 Einsätze gab es seit Herbst 2017, was zu 545 Einsatzstunden führte. Vom undichten Heizöltank über Bäume auf der Straße, einem Traktorbrand bis hin zu einem Wespennest reichten die alarmierten Vorkommnisse. Insgesamt liefen im Berichtszeitraum mit 14 Übungen 2053 Stunden auf, was ein Minus von 82 Stunden zum Jahr davor bedeutet, sagte Kommandant Patrick Fähnle. Zwei Mitglieder stehen derzeit in der Ausbildung für die Fahrerlaubnis. Kommandantenvize Roman Bayer informierte unter anderem über die Besichtigung des Munderkinger Führungshauses, die Einweisung von 53 Bussen zum Nachtumzug, ohne dass es zu Verkehrsbehinderungen und Staus im Ort kam und die Bewirtung bei der Amtseinführung von Bürgermeister Florian Teichmann. Zu den kameradschaftlichen Aktivitäten gehören unter anderem ein Ausflug, Hütteaufenthalt und Wanderungen.

Die Kameradschaftspflege sollten sie unbedingt beibehalten, sagte Bürgermeister Teichmann, der zum geplanten Gerätehausbau auf den Lutherischen Bergen mitteilte, dass er ein Gespräch mit einem Grundstücksbesitzer führen werde, der „feuerwehraffin“ sei. Teichmann warb für die Kandidatur von Feuerwehrangehörigen für den Gemeinderat im Mai, wenn Kommunalwahlen sind, um das eigene Metier zu vertreten.