Sechs Jahre Allmendingen in einem Buch

Was gibt es für wichtige Ereignisse in Allmendingen in den Jahren von 2011 bis 2016, um damit ein ganzes Buch zu füllen? Diese Frage hat Buchautor, Heimatgeschichtler und Journalist Walter Kneer nicht nur einmal im Zusammenhang mit seinem neuesten Werk gehört, das auch den Titel „Allmendingen – 2011 bis 2016“ trägt. Doch Kneer kann den Vorbehalt rasch entkräften. Es läge an der schnelllebigen Zeit, dass die Menschen selbst einschneidende Daten und Fakten rasch vergessen, weshalb er diesen sechs ereignisreichen Jahren ein bleibendes Andenken mit seinem Buch verschaffen will.

Beispielsweise gehören zum Jahr 2011 die 1050-Jahr-Feier der Gemeinde und die 30-jährige Partnerschaft mit Querqueville, außerdem stieg der TSV in die Fußball-Landesliga auf und die Umgehungsstraße „Riedäckerstraße“ wurde eingeweiht. Kneers Buchvorstellung am Donnerstagabend fand bei der Firma Burgmaier statt, die wie weitere Unternehmen das Werk durch eine Anzeige unterstützt. „So kann der Außenstehende auch einmal bei Burgmaier Einblick bekommen“, sagte Kneer in Anwesenheit von Geschäftsführer Karl-Hugo Schick und weiteren 20 Teilnehmern in der Werkskantine. Oswald Niemela umrahmte die Buchvorstellung mit seinem Saxofonspiel.

Ein Großbrand und Knatsch in der Kirche

Einige Zuhörer band Kneer in seinen Vortrag zur Buchpräsentation ein, als er einzelne Ereignisse der Jahre rekapitulierte. Die Jahreszahl 2012 ist mit dem neuen Supermarkt, dem ersten Roman von Alexandra Allgaier und einem großen Knatsch in der evangelischen Kirche verbunden. 2013 wurde Ernst von Freyberg Chef der Vatikanbank. 2014 war ein Großbrand bei der Firma Allgaier. Und was war 2015? Das fragte Kneer in Richtung des anwesenden katholischen Pfarrers Martin Jochen Wittschorek, der damals in sein Amt eingeführt wurde. 2016 schloss zum Beispiel die Metzgerei Schmucker.

Walter Kneer verwendete für sein Buch 260 Zeitungsberichte der „Schwäbischen Zeitung“ sowie 286 weitere Allmendingen betreffende Artikel, darunter auch zum Beispiel von den „Stuttgarter Nachrichten“. Das Buch ist mit 800 Fotos illustriert. Walter Kneer sprach zwei Berichterstatterinnen für ihr Engagement in der Berichterstattung über Allmendingen in den sechs Jahren namentlich ein Lob aus, darunter SZ-Redakteurin Nina Merkle, jetzt Nina Lockenvitz. „Es ist sehr viel wert, zwei Tageszeitungen im Ort zu haben“, sagt Walter Kneer in Bezug auf Konkurrenz, die das Geschäft belebt und den Leser, der kontrollieren kann, wie berichtet wird und ob Zahlen auch übereinstimmen.

18 verschiedene Kategorien

Der Buchautor hat die gesammelten Artikel über Allmendingen in verschiedene Kategorien gepackt. Die ersten 150 Seiten gehören 18 Themen, wie zum Beispiel Menschen, Jubiläen, Heimat, Gewerbe und Reportagen. Außerdem widmet er den Firmen Burgmaier, Rampf und Schwenk jeweils mehrere Seiten und auch dem Ende von Schlecker in Allmendingen. Außerdem räumt der Autor Kurznotizen aus jedem Jahr mit Foto Platz am Ende des Buches ein. Jeder Allmendinger und damit auch Teilortbewohner könne im Buch etwas finden wird, das dieser mit sich und seinem Leben verbinden kann, sagte Walter Kneer. Im Buch geht es zum Beispiel auch um das Ringen um die Gemeinschaftsschule, die Kita, das Waldfreibad, die Kirchen.

