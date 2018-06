Schwenk will in Allmendingen investieren

Um den Standort und die Entwicklungsmöglichkeiten der Firma Schwenk Zement in Allmendingen zu sichern, hat der Gemeinderat Allmendingen am Mittwoch den Bebauungsplan „Zementwerk“ auf den Weg gebracht. Dieser Plan legt künftig genau fest, in welchem Gebiet sich das Zementwerk ausbreiten darf und unter welchen Bedingungen, erklärte Bürgermeister Robert Rewitz. Der Steinbruch an sich sei von dem Bebauungsplan allerdings nicht betroffen, er fällt unter das Berg- und nicht das Baurecht.

Schwenk Zement in Allmendingen plant in Allmendingen ein Großprojekt. „Wir haben den Antrag für eine Pilotanlage zur Verbesserung des Emissions- und Imissionsschutz gestellt“, gab der Werkleiter der Werksgruppe Süd, Jürgen Thormann, in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bekannt. Geht der Antrag durch, entsteht in Allmendingen eine Anlage in der Größe eines Fußballplatzes, so Thormann. Doch dafür müssten einige Gebäude auf dem Grundstück weichen. „Außerdem brauchen wir weitere Möglichkeiten, das Werk weiterzuentwickeln“, machte Thormann die Notwendigkeit des Planes klar.

Hochwertiger Kalkstein wird abgebaut

Seit 1889 gibt es das Zementwerk in Allmendingen. Hochwertiger Kalkstein macht das Gebiet zu einem idealen Standort, heißt es in der Sitzungsunterlage des Gemeinderates. In der Vergangenheit hat die Gemeinde bei zahlreichen Genehmigungsverfahren mitgewirkt, um der Firma zu ermöglichen, den Standort beizubehalten und zu verbessern. Doch das Werksgelände liegt laut Bürgermeister Robert Rewitz rechtlich gesehen im Außenbereich. Baurechtlich gebe es somit aktuell kein Instrument einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Mit dem Bebauungsplan soll sich das nun ändern. Dieser Plan erstreckt sich dann von der Bundesstraße 492 über das Werksgelände bis zum Siegentalweg und entlang der Fabrikstraße und im Osten bis zur Abbruchkante des Steinbruchs. Eingeplant sind auch Areale, die aktuell noch nicht zum Werk gehören, der Firma aber die Möglichkeit geben, anzubauen, wenn das nötig werden sollte. „Das heißt aber nicht, dass alles zugebaut werden kann“, beruhigte der Bürgermeister.

„Auch für die Gemeinde ergeben sich durch einen Bebauungsplan Mitgestaltungsmöglichkeiten“, erklärte Rewitz die Vorteile. „Wir können dann sagen, wo wir gerne Begrünung hätten und wo ein Fußweg hin soll.“ Zudem könne die Gemeinde auch Grenzen ziehen, wenn es beispielsweise um Lärm oder Staub gehe.

Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte die Aufstellung des Bebauungsplans.