Schweißgerät in Altheim fängt Feuer

Bei den Arbeiten eines 45-Jährigen in Altheim hat am Dienstag eine Maschine Feuer gefangen. Gegen 16.30 Uhr brannte es auf einem Gelände im Gewann Hochäcker, die Maschine stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, an der Säge entstand ein Schaden von rund 20000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf.

Wie sich zeigte, war zuvor der 45-Jähriger mit Arbeiten an der Maschine beschäftigt. Er benutzte ein Schweißgerät. Offenbar gerieten dadurch die Späne in der Säge in Brand. Der 45-Jährige handelte schnell. Er spannte seinen Traktor vor die Säge und zog sie ins Freie. So beschränkte sich der Brand auf die Maschine. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.