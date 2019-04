Schotten beleben beim Osterkonzert in Allmendingen die Szene

Das Osterkonzert des Musikvereins Harmonia Allmendingen hat am Sonntag die Erwartungen des Publikums wieder in jeder Hinsicht erfüllt. Anspruchsvolle Konzertmusik wechselte sich ab mit einer beeindruckenden Show vor der Bühne. Dabei präsentierten sich Ehingen Donau Pipes and Drums optisch und akustisch in Bestform. Im Vorprogramm beeindruckte der musikalische Nachwuchs aus Allmendingen und von den Lutherischen Bergen.

Wie drei Wochen zuvor in Weilersteußlingen eröffnete das von Andrea Mang dirigierte Jugendvororchester das Konzert mit der „Cayuga Lake Overture“ von Michael Sweeney. In klarem und akzentfreiem Hochdeutsch kündigte dr kleine usiker Johann Scherb das Stück wie auch die für Anfängerorchester zurechtgemachten Walzerklänge unter dem Titel „Ein Strauss für dich“ an.

Souveräner Dirigent

Als neuer Dirigent des leistungsfähigen Jugendgemeinschaftsorchesters kam Dominik Rewitz bei seiner Premiere im Heimatort bestens an. Souverän leitete er die 52 Nachwuchsmusiker bei den anspruchsvollen Kompositionen „Sbandiamo!“ und „Dakota“ von Jacob de Haan. „Ihr seid ein richtig geiler Haufen“, bekamen die ob des Kompliments höchst erfreuten Junmusiker von ihrem temperamentvollen Dirigenten zu hören, bevor sie mit dem Militärmarsch „Regeimentskinder“ von Julius Fucik als Zugabe der Blasmusiktradition in höchst angemessener Weise ihre Reverenz erwiesen.

Auf Oberstufenniveau stimmte das 63-köpfige Blasorchester mit strahlendem Bläserklang unter der Leitung von Musikdirektor Reiner Mäder mit „Glory Fanfare“ von Otto M. Schwarz in seine Vortragsfolge ein. Mit großem Applaus würdigte das Publikum die Leistung der Musikkapelle nach der registerweise differenzierten Wiedergabe des ebenfalls höchst anspruchsvollen Tongemäldes „Devil's Tower“ von Thomas Doss mit der Beschreibung sagenhafter Ereignisse um eine frühere Burg bei Waldneukirchen in Oberösterreich. Eine ansprechende Fortsetzung des Programms bildete nach der Ehrung langgedienter Musiker „The Police Academy March“ mit dem Hauptthema einer gleichnamigen Filmreihe.

Das von Martin Scharnagl für Josef Huber von der Formation „Vierablech“ komponierte Bravourstück „Farmer's Tuba“ passte wie angegossen auch dem Allmendinger Musikvereinsvorsitzenden Joachim Keller. Er ist ebenfalls Tubist und Landwirt. Zusammen mit Yannick Beck meisterte er die spieltechnische Herausforderung bravourös und erntete riesigen Applaus.

Dann ging das Licht im Saal aus. Aus der Dunkelheit marschierten hinter jungen Fackelträgern Ehingen Donau Pipes and Drums zu schottischen Klängen ein. Zusammen mit dem Blasorchester setzten sie einen Stimmungshöhepunkt mit dem durch Peter Alexander bekanntgewordenen Schlager „Die kleine Kneipe“. Noch mehr erhöhte der durchdringende Schall der Sackpfeifen seine faszinierende Wirkung in einem Arrangement von „Amazing Grace“ für Bagpipes und Blasinstrumente von David Thompson. Dabei stand ein Solist weit ab im Hintergrund. Nach weiteren schottischen Titeln entfaltete „Highland Cathedral“ betörende Klangpracht.

Hits von James Last

Zum Schluss imponierte das Allmendinger Blasorchester mit Hits von James Last unter dem Titel „Danke Hansi“ mit den Flügelhornisten Luisa Dunzweiler, Valentina Graf und Tamara Ostertag als Schlafwandler im Nachthemd. Nach zwei Zugaben, dem spritzigen „Merry-Go-Round“ von Philip Sparke und dem Maxglaner Marsch, ging der fantastische Blasmusikabend zu Ende.