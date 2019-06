Schnelles Internet kommt für viele zu langsam

Das schnelle Internet kommt, nur nicht so schnell. Das war das Ergebnis eines Informationsabends in der Turnhalle am Donnerstag. Bürgermeister Florian Teichmann, Tiefbauingenieur Markus Wiehl sowie Vertreter der Firmen GEO DATA und NetCom BW informierten die zahlreich erschienenen Bürger. Dabei wurde offenbar, dass in Allmendingen im ersten Schritt weniger als 20 Haushalte die Chance haben, ans Glasfasernetz angeschlossen zu werden.

In seiner Begrüßung stellte Bürgermeister Florian Teichmann das Thema schnelles Internet als ein Thema dar, das die Gemeinde über Jahre beschäftigen wird. Die Gemeinde engagiere sich für den Breitbandausbau nur deshalb, weil ein Marktversagen vorliegt, sprich seitens der Telekom in ländlichen Gegenden weiße Flecken hinterlassen worden sind. „Um nicht später noch größere Probleme zu haben, als die jetzt anfallenden Kosten, erfüllen wir diese freiwillige Pflichtaufgabe. Der Markt richtet es nicht“, so der Schultes.

Europaweite Ausschreibung

Die Gemeinden aus dem Alb-Donau-Kreis haben 2017 eine europaweite Ausschreibung vorgenommen, um den Anschluss nicht zu verpassen. Gewonnen hat diese die Firma GEO DATA bezüglich der Ingenieurleistungen, sprich Verlegung der Trassen. Als späterer Anbieter der Anschlüsse ging die Firma NetCom BW als Sieger hervor, eine 2014 gegründete Tochter der EnBW.

Marco Lechner von GEO DATA und Matthias Troppmann von NetCom BW referierten ausführlich zu den grundlegenden Fakten der Einrichtung des schnellen Internets. Die Ausschreibung umfasst aus finanziellen Gründen im aktuellen ersten Schritt nur die Verlegung des Backbone-Netzes, also die Einrichtung der Trassen von Gemeinde zu Gemeinde.

Lediglich die Anwohner von Straßen, durch die Backbone-Leitungen verlaufen, können im Rahmen dieses ersten Schrittes ans Glasfasernetz angeschlossen werden, was die Referenten empfahlen, schon aus Gründen der Wertsteigerung der Gebäude, der jetzt günstigeren Preise sowie der Zukunftsfähigkeit der Gemeinde als gewerblicher Standort. Angebote haben die Allmendinger Anlieger noch keine bekommen.

Aufgrund der Trassenführung, das Backbone-Netz kommt aus Richtung der Firma Schwenk über die Fabrikstraße zum Sportplatz und überquert sodann die Bahnlinie, um nach Hausen ob Allmendingen weiterzulaufen, haben weniger als 20 Haushalte die Chance, überhaupt ein Angebot zu erhalten. Selbst das Rathaus werde im ersten Schritt nicht angeschlossen, so der Schultes.

Jetzige Maßnahme durch Fördergelder unterstützt

Da die jetzige Maßnahme durch Fördergelder unterstützt werde, sei man an die Regularien des Förderantrags gebunden. Diese ließen eine Trassenlegung unter Einbeziehung der Anlieger lediglich zugunsten des Backbone-Ausbaus zu. Die Grenze liege dabei bei einer Downloadgeschwindigkeit von 30 Mbit/s. Wer bereits eine höhere Surfgeschwindigkeit erreicht, liege nicht in einem weißen Fleck.

Erläutert wurden die Begriffe FTTB-Ausbau und FTTC-Ausbau. Rasch wurde deutlich, dass mit FTTB nicht so schnell zu rechnen ist, das ist nämlich das Verlegen des Glasfaserkabels bis zu jedem Haus-halt. Dass dies der Gesamtplan für die Gemeinde sei, wurde erwähnt.

Beim derzeitigen FTTC-Ausbau handelt es sich um eine unzureichende Zwischenlösung, bei der das Glasfaser lediglich zum Kabelverzweiger der Telekom reicht, die Haushalte von dort aber weiterhin mit einem Kupferkabel der Telekom versorgt werden, mit der Folge, dass bestenfalls eine Surfgeschwindigkeit von 50 Mbit/s erreicht werden kann. FTTB (Fibre-to-the-building) habe unbegrenzte Geschwindigkeit. Der Vorteil von FTTC liege darin, dass die Infrastruktur im Haus weiter genutzt werden könne.

Leerrohre verlegt

Wer den Wechsel zu NetCom BW vornehmen kann, solle nicht selbst bei der Telekom kündigen, sondern NetCom BW damit beauftragen. Ingenieur Wiehl erläuterte, dass auf den Lutherischen Bergen bereits der Ausbau des Backbone-Netzes im Gange sei. Bei Weilersteußlingen würden aktuell die Leerrohre für das Breitband verlegt, gemeinsam mit Stromleitungen. Ganz außen vor sind im ersten Schritt Pfraunstetten und Niederhofen, da dort keine weißen Flecken bestünden, was von einem Einwohner aus Niederhofen bezweifelt wurde, der nur 16 Mbit/s erzielt, was in Niederhofen niemand überträfe.

Mit Interesse wurden auch die Tarifinformationen aufgenommen. Hier bietet NetCom BW einen Einführungspreis von monatlich 29,90 Euro im ersten Jahr an, enthalten sind neben Internet auch eine Flatra-te ins deutsche Festnetz sowie 120 TV- und 40 Radioprogramme. Die Anschlussgebühr wird von 100 auf 50 Euro gesenkt, wenn man bei Netze BW einen Router für 99 Euro erwirbt.

Nach den Referaten nutzten viele Bürger die Chance zu Einzelgesprächen mit den Experten.