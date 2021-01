Schnelles Internet für Allmendingen

In der Gemeinde Allmendingen sind die Trassen des kreisweiten Backbones in Betrieb gegangen. Zusammen mit dem Backbone-Ausbau wurden in den Ortsteilen Grötzingen, Hausen ob Allmendingen, Pfraunstetten, Niederhofen und Weilersteußlingen, die Kabelverzweiger mit Glasfaserkabel erschlossen (FTTC-Ausbau).

„Letzte Meile“

Jeder, der in diesem Bereich wohnt, kann Kunde bei der Netcom BW werden. Für die sogenannte „letzte Meile“ bis ins Gebäude wird die bestehende Kupferleitung genutzt. Damit sind für über 300 Adressen in den Ortsteilen Bandbreiten von bis zu 50 Mbit/s möglich.

Das sei ein weiterer wichtiger Schritt für den kommunalen Breitbandausbau im ländlichen Raum, da private Anbieter nicht bereit waren, einen Ausbau in den Ortsteilen zu finanzieren.

Gestartet waren die Baumaßnahmen für das Glasfasernetz bereits im Jahr 2018 – zusammen mit der Gemeinde Altheim, koordiniert durch den Landkreis und unterstützt durch den kommunalen Verbund Komm.Pakt.Net. Die Trassen des kreisweiten Backbone-Netzes auf dem Gebiet der Gemeinde Altheim sind hergestellt.

Nicht vor Ort

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und des Lockdowns konnte die offizielle Netzinbetriebnahme mit den beteiligten Akteuren nicht vor Ort stattfinden. Der Bürgermeister der Gemeinde Allmendingen, Florian Teichmann, freut sich dennoch über die Netzinbetriebnahme, ebenso wie Landrat Heiner Scheffold.

Dankbarer Bürgermeister

Bürgermeister Florian Teichmann sagte: „Ich bin dem Gemeinderat für die getroffene Investitionsentscheidung sehr dankbar. Mit der Netzinbetriebnahme erreichen wir einen deutlichen Sprung bei der Digitalisierung in unseren Ortsteilen, der Bedarf des Breitbandausbaus wird uns aktuell ganz deutlich aufgezeigt. Der flächendeckende Breitbandausbau ist allerdings kein Sprintrennen, sondern ein Marathonlauf und wir haben erst einen wichtigen Meilenstein erreicht. Daher werden in der Zukunft weitere Investitionen in den Breitbandausbau erforderlich sein und die nächsten Weichen mit der Erschließung des Gewerbegebiets Riedäcker und der Schulstandorte sind bereits gestellt.“

Landrat: Hohe Bandbreiten

Landrat Heiner Scheffold betonte: „Mich freut, dass in Allmendingen und für den gesamten Bereich der Lutherischen Berge nun eine Versorgung mit hohen Bandbreiten möglich ist. Unsere Ankündigung ist Wirklichkeit geworden, dass wir sämtliche Albteilorte an die Datenautobahn anbinden werden. Der ländliche Raum kann seine Vorzüge mehr und mehr ausspielen. Digitale Geschäftsmodelle und Arbeitsplätze sind ortsungebunden. Die Lockdown-Beschränkungen aus dem vergangenen Jahr und die aktuellen haben uns den Bedarf nach schnellem Internet und hohen digitalen Bandbreiten, etwa für das Homeoffice oder Homeschooling, nochmals stärker vor Augen geführt.“

Eine erfolgreiche Digitalisierung gelinge aber nur gemeinsam, so Heiner Scheffold. „Städte, Gemeinden, Landkreis und unser interkommunaler Verbund Komm.Pakt.Net ziehen dafür an einem Strang. Diese Netzinbetriebnahme in Allmendingen beweist es.“

Scheffold dankte Bürgermeister Florian Teichmann, ebenso seinem Vorgänger Bürgermeister a.D. Robert Rewitz, der auch Bürgermeister der Gemeinde Altheim ist. „Sie haben den Breitbandausbau in ihren Gemeinden vorangetrieben und interkommunal den Ausbau realisiert.“

Weitere Schritte

Für den Flächenausbau mit Glasfaser hat die Gemeinde Allmendingen bereits die nächsten Schritte getan, so Landrat Scheffold. Für verschiedene, weiterhin unterversorgte Bereiche, beantragte die Gemeinde Allmendingen Anfang des Jahres 2020 Bundesförderung. Ergänzt wird diese Förderung durch eine Kofinanzierung des Landes Baden-Württemberg.

Der Netzbetrieb erfolgt durch die Firma NetCom BW, die 2017 im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag erhalten hat. Der Beginn war im Dezember 2017 mit der Aufnahme des Netzbetriebs in Ehingen-Kirchen und in Lonsee.