Schmökern, schlendern – und viele Schnäppchen

100 Verkäufer an 140 Tischen, neue, ältere und antiquarische Bücher, Ansichtskarten, Bilder und Zeitschriften: Alles aus und auf Papier wurde beim 24. Bücherflohmarkt in Allmendingen in der Turn- und Festhalle zum Verkauf angeboten. Dazu kamen Schallplattencover und Weihnachtssterne. Kinder und Erwachsene fanden rasch etwas, das ihr Interesse weckte oder nach dem sie auf der Suche waren. Ganz gezielt kommen immer wieder auch Sammler zu dem großen Bücherflohmarkt nach Allmendingen. Sechs Stunden langen stand die Halle für die Besucher offen, so dass selbst Spätankömmlinge noch fündig wurden.

Zahlreiche Standinhaber strahlten und sagten, noch während der Verkauf voll im Gange war, dass sie mit dem Erlös zufrieden seien. Besonders am Vormittag war der Zustrom an Kundschaft groß, das Interesse habe dann zur Mittagszeit nachgelassen und habe nicht wieder eingesetzt. Das bestätigten auch Standinhaber aus Albstadt und dem Allgäu, die eine lange Anreise hatten.

Es gab dann kein Gedrängel in der Halle. Vielfach war es möglich, dass Interessierte langsam und mit gezieltem Blick auf die Standauslage durch die Reihen gingen und nur bei Gefallen stoppten. Das Angebot der Stände war sehr vielfältig. Manche hatten die Büchergenres angeschrieben, weil sie so viele Bücher angeboten hatten, wieder andere hatten eine überschaubare Auslage. Einzelne Stände boten zum Beispiel einen Verkauf von Büchern aus dem Kinderzimmer feil. An Bücherkisten mit auf den ersten Blick geheimem Inhalt kommen Bücherflohmarktbesucher mit viel Zeit aber eigentlich nicht vorbei. Jeder Titel auf den Buchrücken wird dann angeschaut und bei Gefallen werden einzelne Bücher herausgezogen und die Angaben auf der Rückseite studiert. Auf der Tribüne waren heuer keine Stände angesiedelt – jedoch, wie gewohnt, begann der Flohmarkt bereits im Hallenfoyer. Dort verkaufte zum Beispiel der Ehinger Freundeskreis für Migranten Bücher.

Organisator Rainer G. Feucht zufrieden

Für die Bewirtung sorgten Allmendinger Sportler, die unter anderem belegte Wecken und Seelen verkauften. Veranstalter des 24. Allmendinger Bücherflohmarktes war das Gemeindemarketing. Als Medienpartner wirkte die „Schwäbische Zeitung“ mit. Der Organisator war auch in diesem Jahr der Antiquar Rainer G. Feucht aus Schelklingen, der selbst mit einem Stand vertreten war.

Nur ein paar Meter nebenan hatte der Antiquar Raimund Seidel aus Schwäbisch Gmünd seinen Stand aufgebaut. Das Gros an Büchern der Anbieter in Allmendingen gab es für unter zehn Euro, eher noch für unter fünf Euro. Nicht so bei Seidel: Als Schmankerl brachte er ein Rechtsgelehrtenbuch für stolze 430 Euro mit.

Viele Händler priesen ihre Bücher aus, damit der Interessent gleich eine Ahnung vom Wert bekam – und um nicht noch weiter heruntergehandelt zu werden. Handeln, so die Ansicht eines Anbieters aus dem Allgäu, sei mittlerweile auf dem Allmendinger Bücherflohmarkt gängig: Zwei von drei Kunden versuchen wohl, den Preis zu drücken.

Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Organisator Feucht bei den Teilnehmern und lud diese auch zur 25. Auflage ein. Wer Ideen dafür habe, dürfe sich gerne bei ihm melden, gab Feucht den Anwesenden mit auf den Heimweg.

Wie es mit dem Bücherflohmarkt weitergeht, darüber hat Feucht sich schon Gedanken gemacht, wie er verrät. Möglich sei etwa ein Zusatzprogramm: Eine Lesung während des laufenden Bücherflohmarktes sei jedoch uninteressant für die Hallenbesucher, wurde bereits einmal erprobt, erinnerte der Flohmarktorganisator im Gespräch mit der SZ. vielmehr denke er an eine Band, die für Begleitmusik sorgen könne. Die Bücherflohmarkt-Fans dürfen also gespannt sein, was sie im nächsten Jahr erwartet.