Schützenkreis Ehingen ehrt die Kreispokalsieger

Der Schützenkreis Ehingen hat bei der Kreispokalsiegerehrung 2018 die erfolgreichsten Schützen geehrt. 19 Pokale wurden an die Meister in den einzelnen Klassen überreicht. Insgesamt waren 456 Schützen in 87 Mannschaften in verschiedenen Disziplinen sowohl in der kreisinternen Pokalrunde als auch in der Kreisoberliga am Start. Außerdem wurden die Kreispokalscheiben sowie die Ehrungen der Kreismajestäten überreicht.

Extra zur Kreispokalsiegerehrung in Allmendingen angereist war die Landesoberschützenmeisterin Hannelore Lange. Der Schützenkreis Ehingen hatte beschlossen, das neue Schulungszentrum des Württembergischen Schützenverbandes in Ruit mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro zu unterstützen. Vor der Siegerehrung überreichten Kreisoberschützenmeister Hans-Jörg Arbeiter und der Zweite Kreissportleiter Horst Brucker den Spendenscheck an die Landesoberschützenmeisterin Hannelore Lange, die sich für die großzügige Spende für das „Wahrzeichen“ des Württembergischen Schützenverbandes bedankte.

Arbeiter und Brucker nahmen die Siegerehrung vor. In der Pokalrunde Luftgewehr (LG) Jugendklasse war in zwei Gruppen mit insgesamt sieben Mannschaften geschossen worden. In der Gruppe A setzte sich der SV Allmendingen I mit 6500 Ringen durch, die Schützengilde Uttenweiler I erreichte in der Gruppe B den ersten Platz mit 6074 Ringen.

Die Siegermannschaften in der Pokalrunde Schützenklasse Luftgewehr waren: in Gruppe A der SV Allmendingen I (9185 Ringe), in Gruppe B die SGi Oberdischingen (9132), in Gruppe C die SGi Uttenweiler (8668), in Gruppe D die SGi Munderkingen II (8373) und in Gruppe E die SAbt. Hütten (7975). Die Senioren traten in der Pokalrunde Luftgewehr sitzend aufgelegt an. Die Mannschaft der SGi Oberdischingen I gewann in der Gruppe A mit 5365 Ringen, auf Platz eins der Gruppe B landete die SGi Munderkingen I (5258).

Bereits im Sommer 2017 war die Sommerrunde der Jugend Luftgewehr ausgetragen worden. Von fünf teilnehmenden Mannschaften gewann der SV Allmendingen II mit 4087 Ringen die Meisterschaft. Ebenfalls richtete der Schützenkreis Ehingen wieder eine Kleinkaliber (KK)-Sommerrunde mit sechs Mannschaften aus. Den Titel holte sich der SV Hundersingen I (4664).

Meister in der Pokalrunde Luftpistole wurde in Gruppe A der SV Hundersingen I (8511 Ringe), in Gruppe B der SV Allmendingen I (8677) und in Gruppe C der SV Hundersingen II (8045). Zwei Gruppen gab es auch in der Klasse Sportpistole: Der SV Hundersingen I erzielte 4807 Ringe und wurde Erster der Gruppe A, in der Gruppe B stellte die SGi Munderkingen (4659) den Meister. In der Kreisliga Sportpistole waren zehn Teams gegeneinander angetreten. Der SSV Ehingen I setzte sich mit 4805 Ringen durch und belegte den ersten Platz.

Im Schützenkreis Ehingen wurde zudem die Kreisoberliga Luftgewehr und Luftpistole geschossen. Dabei traten die Schützen gleichzeitig gegeneinander an. Somit hat die Kreisoberliga einen besonderen Reiz und die Schützen sind durch den direkten Vergleich mit dem Gegner besonders gefordert. Fünf Luftgewehr-Mannschaften traten an und am Ende holte der SV Allmendingen II mit 19:1 Punkten die Meisterschaft. Mit der Luftpistole traten zehn Teams an und der SV Hundersingen I errang hier die Meisterschaft.

Zum Abschluss der Veranstaltung in Allmendingen überreichten der Kreisoberschützenmeister und der Zweite Kreissportleiter die Kreispokalscheibe Luftgewehr. Den dritten Platz mit einem 36,8-Teiler belegte Peter Banderitsch (SSV Ehingen I). Auf Platz zwei kam Jana Funk (35,5-Teiler) von der SGi Uttenweiler, Erster wurde Andreas Banderitsch mit einem sagenhaften 24,9-Teiler.

Die Kreispokalscheibe Luftpistole sicherte sich Reinhard Glöcker (SV Donaurieden ) mit einem 26,6-Teiler vor Andreas Berger (SGi Rottenacker/249,8-Teiler) und dem drittplatzierten Dominik Junghans (SV Allmendingen/256,3-Teiler).

Trophäen für die Majestäten

Die Majestäten des Schützenkreis Ehingen heißen in diesem Jahr: Zweiter Ritter ist Werner Tromsdorf (SGi Uttenweiler/71,2-Teiler) und Erster Ritter Tobias Mayer (SGi Munderkingen/60,5-Teiler). Kreisschützenkönig ist Dominik Junghans mit einem 34,3-Teiler. Alle drei Schützen erhielten eine Trophäe als Erinnerung an ihren Erfolg.