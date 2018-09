Schüler treffen auf Ausbilder

Bürgermeister Florian Teichmann und Walter Leichtle, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins Allmendingen, haben am Freitag die achte Allmendinger Ausbildungsmesse eröffnet. 25 Betriebe haben im Bürgerhaus um Azubis geworben.

„Nehmen Sie es in die Hand“, forderte der Bürgermeister die Aussteller in seiner Ansprache auf. „Gehen Sie aktiv auf die jungen Erwachsenen zu“, riet er angesichts eines Wettbewerbs um Fachkräfte. Die Ausbildungsmesse sei sowohl für die Betriebe wie auch für die Gemeinde wichtig, sagte Florian Teichman. Denn im Interesse der Gemeinde sei es, wenn attraktive Arbeitgeber vor Ort seien und wenn die jungen Erwachsenen eine Ausbildung in der Region machen können. Tun sie das, komme das, wegen der kurzen Wege, auch deren Wunsch nach einer Work-Life-Balance entgegen, so der Bürgermeister, der allen eine gute Messe wünschte. Walter Leichtle betonte, dass Berufe über alle Branchen hinweg vertreten seien: vom Handwerk über Industrie und Logistik bis zum Gesundheitswesen.

Die Firma Warth war erstmals nach vier Jahren wieder mit einem Stand vertreten. „Damals haben wir hier einen ganz tollen Lehrling gefunden“, sagt Marion Wollwinder. Auf einen solchen Erfolg hoffe man auch dieses Jahr. Es gebe noch eine offene Azubi-Stelle. Jan Kondzialka war vor vier Jahren als Schüler hier. Am Stand der Firma Warth habe sich ein Gespräch ergeben, erinnert er sich. „Am nächsten Tag bin ich in den Betrieb gegangen, dann habe ich ein Praktikum gemacht und dann gesagt: Das ist es.“ Am Freitag stand Jan Kondzielka nun auf der anderen Seite des Tisches und hat um neue Auszubildende für Warth geworben.

Nicht nur aus Allmendingen waren Betriebe da. Auch aus Ulm, Blaubeuren und erstmals auch Elektrotechnik Strobl aus Schelklingen. „Wir wollen Präsenz zeigen“, sagt Michael Strobl. „Die Schulen in Schelklingen und Allmendingen arbeiten ja auch eng zusammen.“

Michelle, die in die zwölfte Klasse im Studienkolleg Obermarchtal geht, kam mit ihren Eltern ins Bürgerhaus. Sie wolle was mit Architektur machen, erklärte sie, und hoffe auf ein interessantes Gespräch. Während man am Stand von Schwenk Zement mit der Bohrmaschine bohren und einen Schlüsselanhänger basteln durfte, bekam man auf dem Rathausplatz Einblick in die Arbeit eines Schreiners. „Wir haben einen Teil unserer Werkstatt dabei“, sagt Florian Braig. Die Schreinerei Braig hatte einen Lastwagen mitgebracht. Darin konnte man Bad- und Küchenmöbel aus Altholz bestaunen, mit den Werkzeugen eines Schreiners in Kontakt kommen und stieß auch auf einen Büroplatz, weil das auch dazugehöre, so Florian Braig.

Seit er in Allmendingen ist, ist auch er bei der Messe dabei: Malermeister Michael Traub. Er habe dabei nur gute Erfahrungen gemacht. „Hier geht es sehr familiär zu“, erklärt er.