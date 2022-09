Saisonabschluss vom Bergemer Heimatverein

Die Museen des Bergemer Heimatverein sind am Sonntag, 2. Oktober, von 13.30 bis 18 Uhr letztmals in diesem Jahr geöffnet. An diesem Tag kommen die Bergemer Landfrauen mit ihrem Angebot von Küchle und Langos, einer herzhaften Variante der Küchle. Im Museum „Lager“ werden diese Spezialitäten samt Kaffee von den Bergemer Landfrauen angeboten.

Aus dem aktuellen Mostebetrieb vom Samstag wird frisch gepressten Apfelsaft zum Verzehr und zum Kauf in Bag in Box angeboten.