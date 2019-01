Riesiger Nachtumzug bringt Zuschauer in Stimmung

Ein riesiger Nachtumzug hat am Samstag in Allmendingen Fasnetsfreunde von nah und fern angelockt. 85 Narrengruppen zogen zweieinhalb Stunden lang vom Gasthaus Kreuz durch die Kleindorfer Straße und die Marienstraße bis zur großen Partymeile in und um die Halle.

Der Ruhm Allmendingens als Hochburg des fasnächtlichen Treibens vor allem bei Nacht hat sich weit herumgesprochen. Nicht nur halb Württemberg war am Samstag vertreten, sondern auch der schwäbische Teil Bayerns. 85 Gruppen bildeten einen unglaublich langen Narrenzug von größtem Unterhaltungswert. Sie hier alle aufzuzählen, würde den Rahmen der Berichterstattung sprengen. Das Publikum aus nah und fern kam voll auf seine Kosten auf der Suche nach ungetrübter Fröhlichkeit. Verrückteste Gestalten belebten die Straße und kamen vor allem in der Kurve vor der Zielgeraden bei elektrischer Beleuchtung zu voller Wirkung.

Hier, vor der hohen Ansagebühne päsentierten sie sich von ihrer besten Seite. Die war meistens vorne, wo kunstvoll geschnitzte Masken versteckten, was dahinter steckte. Nur wenige Umzugsteilnehmer wagten es, ihr Gesicht zu zeigen, so der hohe Ehinger Narrenrat. Als Täfelesträger diente dessen Mitglied Oliver Klumpp, der Häuptling der Dämonen, den Griesinger Bärenjägern. Diese zeigten aber keine Lust, per Eingemeindung in die jetzt schon Große Kreisstadt die Isolation der geliebten Dissamr Nachbarschaft zu beenden.. Als stimmungsanimierende Moderatoren hatten Willi Girner, Robert Seifert und Ellen Cramblit nur eine traurige Mitteilung zu verkünden: Einem Schelklinger Narren war bereits am Aufstellungsplatz die Maske abhandengekommen.