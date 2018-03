Rheumaliga leistet rund 1900 Stunden Beratung

1900 Stunden an Beratung haben der Vorstand und die Beisitzer in der Rheumaliga Ehingen/Allmendingen im Jahr 2017 für ihre Mitglieder geleistet. Hinzu kamen noch 900 Stunden an Anfragen und Kontakten per Telefon, zum Beispiel beim Vorstand bezüglich der Organisation der Arbeit der 75 Gruppen im Vereinsgebiet, die an zwölf Standorten zwischen Baustetten und Laichingen Funktionstraining anbieten. Zeit muss die Vereinsführung künftig zusätzlich für den Datenschutz aufbringen, weil Strafen bei Verstoß befürchtet werden, teilte der Vorsitzende Anton Leichtle mit. Die Ortsvereine seien bereits mit neuen Computern ausgestattet, ein neuer Server sei beschafft und Verordnungen werden an unterschiedlichen Orten aufbewahrt, um auch so die Daten zu schützen.

Bei der umfangreichen Abwicklung der Arbeit ergab sich ein Jahresgewinn in Höhe von 6700 Euro. Als offizielle Vertreterin der Gemeinde Allmendingen nahm CDU-Fraktionssprecherin Veronika Balzer an der Hauptversammlung im Schützenhaus teil und dankte für die Arbeit der Rheumaliga. „Ich bin heute von meinem Sofa aufgestanden, um ihnen meine Wertschätzung zu überbringen“, sagte Balzer sehr anschaulich. Die Rheumaliga hat aktuell 506 Mitglieder. Im Jahr 2017 waren es in dem Verein mit hohem Altersdurchschnitt noch 523 gewesen. Veronika Balzer meinte: „Wenn man eine Krankheit nicht heilen kann, dann ist es richtig, diese zu lindern und Hilfe zu leisten und auch das Leid teilen zu können.“

Modesport war zuletzt das Aquacycling, erinnerte Leichtle. Neuester Trend sei das Aqua-Trampolin, wobei in seinem Verein nicht die Möglichkeit dazu besteht. 2017 ging in Laichingen das Sportstudio, mit dem die Rheumaliga zusammenarbeitete, in Insolvenz. Ein Ausweichquartier wurde gefunden, das aber nicht alle drei Gruppen aufnehmen konnte. Gereist wird 2018 Anfang September an den Brombachsee. Mit einem Reiseleiter werden eine Rundfahrt und dann eine Schifffahrt mit Mittagessen unternommen. Hingewiesen wurde, dass es heuer keine Rückzahlungen gibt für die, die sich anmelden und dann absagen wollen. Das verursachte viel Arbeit im vergangenen Jahr bei der Reise nach Oberammergau und löste auch Ungemach beim Reiseunternehmen aus, weil so etwas nicht üblich ist. Die Rheumaliga wird auch wieder bei den Allmendinger Gesundheitstagen mitmachen. Der Vorsitzende Anton Leichtle und die Sprecherin Anita Hafner wurden zu Delegierten für die Bezirksversammlung gewählt.