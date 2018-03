Rewitz geht, Glökler kommt

Der Kreistag hat am Montag einstimmig dem Ausscheiden von Kreisrat Robert Rewitz zugestimmt. Der Allmendinger Bürgermeister hatte in einem Antrag darum gebeten, das Amt zum 31. März abgeben zu dürfen. Seine Amtszeit als Bürgermeister ende zum 6. April, teilt er in dem Schreiben mit. Damit sei er auch nicht mehr Bürger der Gemeinde und wohne außerhalb des Wahlkreises Schelklingen, für den er in den Kreistag gewählt wurde.

Rewitz war 24 Jahre lang im Kreistag tätig. CDU-Kreisvorsitzender Paul Glökler rückt gemäß dem Wahlergebnis von 2014 für Rewitz in den Kreistag nach. Landrat Heiner Scheffold konnte Rewitz am Montag nicht persönlich verabschieden – Rewitz habe kurzfristig abgesagt, erklärte er.