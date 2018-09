Sonja Looser (33) ist zur Rektorin in Weilersteußlingen bestellt worden. Das hat Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann im Gemeinderat am Mittwoch verkündet. Sonja Looser leitet seit September 2017 die Grundschule Weilersteußlingen kommissarisch, seit die damalige Rektorin Elisabeth Neidlinger-Burkard die Schule verlassen hat. „Die Stelle war ausgeschrieben, ich habe mich beworben“, sagt Sonja Looser.

Am Aufgabengebiete werde sich für sie nichts ändern, jetzt gebe es aber endlich wieder eine Schulleiterin und es sei klar: „Jetzt bin ich wirklich hier.“ Das Schöne an der Schule sei das Familiäre, sagt sie: „Man kennt einfach alle Schüler.“ An so einer kleinen Schule sei man zudem für vieles zuständig, da gebe es eine große Bandbreite an Aufgaben. Sonja Looser, die in Ennahofen wohnt, ist schon seit 2010 an der Grundschule tätig. „Die Herausforderung für die Zukunft wird sein, den Vorteil der Schule nach außen zu tragen und weiterzuentwickeln“, sagt Sonja Looser.

In diesem Schuljahr wurden lediglich drei Erstklässler in Weilersteußlingen eingeschult, manche Eltern im Einzugsgebiet hatten sich für eine andere Schule für ihre Kinder entschieden. Sie wolle sich trotzdem weiter für ein Mittagsangebot an der Schule einsetzen, sagt Sonja Looser, und wolle mit dem Kindergarten vor Ort kooperieren. (dtp)

